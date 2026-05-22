Malpartida de Cáceres quiere que vuelvas a comer como en casa de tu abuela con esta ruta gastronómica

La gastronomía más tradicional volverá a ocupar un lugar protagonista en Malpartida de Cáceres durante los dos últimos fines de semana de mayo. La programación de la Ciudad Gastronómica Extremeña 2026 estará dedicada en esta ocasión a la denominada "Cocina de la abuela", una propuesta centrada en recuperar recetas populares y platos ligados a la memoria culinaria de generaciones enteras.

La iniciativa permitirá degustar distintos menús de cocina tradicional los días 23, 24, 30 y 31 de mayo en nueve establecimientos hosteleros de la localidad. Participarán el asador Los Barruecos, el Hogar del Pensionista, el Hotel Los Barruecos, el Hotel Peñacruz, Los Puris, el Mesoncito Los Arcos, la Pastelería La Trufa, el restaurante Plato Portugués y la Tapería El Pocillo.

Todos ellos ofrecerán propuestas gastronómicas elaboradas a partir de recetas tradicionales vinculadas tanto a Malpartida de Cáceres como a la cocina popular extremeña.

La tradición culinaria como protagonista

La marca Ciudad Gastronómica Extremeña busca poner en valor el patrimonio culinario de los municipios de la región, promocionando productos locales, recetas tradicionales y la identidad gastronómica de cada territorio.

En el caso de Malpartida de Cáceres, la cocina tradicional mantiene una estrecha relación con el entorno rural, la ganadería, los productos de la dehesa y las antiguas recetas transmitidas de generación en generación.

El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, animó tanto a vecinos como a visitantes a participar en esta nueva edición gastronómica y destacó la "buena acogida" que han tenido las actividades celebradas durante los meses anteriores. La programación se desarrollará a lo largo de todo este año con distintas propuestas temáticas.

Platos ligados a la memoria popular

La denominada "cocina de la abuela" remite a una gastronomía basada en productos sencillos, recetas de aprovechamiento y elaboraciones cocinadas lentamente, muy ligadas a la tradición doméstica extremeña.

Entre los platos más representativos de Malpartida de Cáceres y de su entorno destacan recetas como las migas extremeñas, elaboradas con pan, ajo, aceite y acompañamientos tradicionales como torreznos o pimientos.

También forman parte de esa cocina popular los guisos pastoriles, las sopas tradicionales y platos elaborados con productos de la matanza, muy presentes históricamente en las viviendas rurales de la zona.

Otro de los referentes gastronómicos del municipio es la proximidad a productos emblemáticos de la provincia como la Torta del Casar, uno de los quesos más reconocidos de Extremadura y habitual en muchas elaboraciones de la comarca.

La importancia de los productos locales

La cocina tradicional malpartideña mantiene además una fuerte conexión con ingredientes vinculados al territorio. El aceite de oliva, el cordero, los embutidos ibéricos, las legumbres y los productos derivados del cerdo forman parte habitual de muchas recetas tradicionales.

En el apartado dulce destacan elaboraciones artesanales vinculadas a celebraciones populares y recetas familiares transmitidas durante décadas. Flores, perrunillas, roscas y otros dulces tradicionales siguen ocupando un lugar importante dentro de la gastronomía local.

La presencia de establecimientos como la Pastelería La Trufa dentro de esta programación busca precisamente reivindicar también ese patrimonio repostero ligado a la tradición.

Gastronomía y turismo

La apuesta gastronómica se ha convertido en uno de los principales ejes de promoción turística de Malpartida de Cáceres en los últimos años. La localidad combina recursos patrimoniales y naturales tan reconocidos como el Monumento Natural de Los Barruecos con una oferta culinaria cada vez más vinculada a la identidad local.

La iniciativa Ciudad Gastronómica Extremeña pretende precisamente reforzar esa relación entre gastronomía y territorio, utilizando la cocina como elemento de atracción turística y de dinamización económica para los municipios participantes.

Recuperar sabores y recuerdos

Junto a la propia experiencia gastronómica, la propuesta tiene el objetivo de recuperar una manera de cocinar profundamente ligada a la memoria familiar y al mundo rural extremeño. Son recetas asociadas a reuniones familiares, celebraciones populares y formas de vida que todavía permanecen muy presentes en muchos hogares.

La programación de mayo pone así el foco en una cocina reconocible y cercana, donde el sabor, el producto local y la tradición adquieren un protagonismo especial.

Durante cuatro jornadas, Malpartida de Cáceres volverá a convertir sus bares, restaurantes y establecimientos hosteleros en un recorrido gastronómico por los sabores más tradicionales de Extremadura, reivindicando una cocina que forma parte de la identidad cultural y social de la localidad.