Emotivo adiós de Sergio Rey a Laureano León tras su renuncia a la presidencia del PP cacereño: "Cada día a tu lado ha sido una lección que me acompañará siempre"

El alcalde de Madrigalejo y portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cáeres, Sergio Rey, ha dedicado un emotivo mensaje de agradecimiento a Laureano León después de que el actual consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura anunciara que no volverá a optar a la presidencia provincial del partido tras más de dos décadas al frente de la formación en Cáceres.

La decisión de León pone fin a una etapa de 22 años liderando el PP cacereño, un periodo en el que se convirtió en una de las figuras más influyentes del partido en la provincia y en Extremadura.

A través de un mensaje público cargado de reconocimiento personal y político, Sergio Rey ha querido agradecer la trayectoria de quien considera uno de sus referentes dentro del partido. "Quiero aprovechar este momento para hacer algo que nunca había expresado antes: darte las gracias de corazón", comienza el escrito difundido por el alcalde de Madrigalejo.

Siempre ayudando

En su mensaje, Rey destaca "la entrega incansable", "la capacidad de diálogo", "la templanza en los momentos difíciles" y "la pasión inquebrantable por el servicio público" de Laureano León, al que atribuye haber fortalecido el proyecto del Partido Popular en la provincia durante todos estos años.

"No hay rincón de esta provincia en el que no hayas estado. Siempre cerca de la gente, ayudando, implicándote y fortaleciendo este proyecto común que hoy es mucho más grande gracias a ti", señala.

El portavoz popular en la Diputación también ha querido poner el foco en la relación personal y política que ambos han mantenido durante años. "Me has corregido, me has exigido, hemos debatido y también aprendido juntos. Pero, sobre todo, me has guiado y enseñado mucho más de lo que puedo expresar en unas pocas líneas", afirma.

Rey subraya además la influencia que León ha tenido en su trayectoria tanto política como personal. "Cada día a tu lado ha sido una lección que me acompañará siempre, tanto en política como en la vida", asegura.

"Mi lealtad hacia ti es y será siempre incondicional"

El alcalde de Madrigalejo define al todavía presidente provincial del PP como un referente por "su humildad, sus valores y su apoyo incondicional", al tiempo que recalca que su "lealtad" hacia él "es y será siempre incondicional".

El mensaje concluye con un reconocimiento al legado que, a su juicio, deja Laureano León dentro de la organización provincial. "Gracias por haber convertido este partido provincial en una gran familia, fuerte, unida y preparada para seguir construyendo sobre el enorme legado que dejas", expresa Rey.

La salida de León de la carrera por revalidar la presidencia provincial abre ahora una nueva etapa en el Partido Popular de Cáceres tras más de dos décadas bajo el mismo liderazgo. Mientras tanto, las muestras de reconocimiento desde distintos sectores del partido continúan sucediéndose tras conocerse una decisión que marca el cierre de una etapa clave para los populares cacereños.