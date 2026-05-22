Esta nueva muestra artística gratuita de Trujillo quiere que descubras el arte abstracto desde la emoción y no desde las reglas

El arte abstracto llega a uno de los espacios culturales más destacados de Trujillo con la llegada de la exposición 'Ovejero. Tensiones cromáticas', una muestra dedicada al artista Julio Ovejero que podrá visitarse hasta el 21 de junio en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, y la entrada será gratuita.

La propuesta reunirá algunas de las obras más representativas de la trayectoria reciente del artista, cuya producción se mueve dentro del ámbito de la abstracción lírica, una corriente artística donde el color, las formas y la expresividad emocional adquieren un papel protagonista frente a la representación figurativa tradicional.

La exposición está organizada por el propio Palacio de los Barrantes-Cervantes en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro y cuenta además con el apoyo de la Embajada del Perú en España, dentro de una apuesta por seguir acercando a Trujillo propuestas vinculadas al arte iberoamericano contemporáneo.

Una pintura marcada por el color y la emoción

La muestra presenta composiciones en las que líneas, texturas y contrastes cromáticos construyen un lenguaje visual profundamente sensorial. En las obras de Ovejero, el color no funciona únicamente como un elemento decorativo, sino como la base desde la que se articula toda la experiencia estética.

Las piezas reunidas en 'Tensiones cromáticas' evocan paisajes, atmósferas y recuerdos desde un enfoque abstracto, donde la sugerencia y la emoción tienen más peso que la representación literal de la realidad.

El trabajo del artista se caracteriza además por un equilibrio constante entre contención y expresividad. Sus cuadros desarrollan una tensión visual donde la materia, el ritmo y las superposiciones cromáticas generan espacios abiertos a la interpretación del espectador.

La trayectoria del artista

Julio Ovejero ha desarrollado una trayectoria artística vinculada a la experimentación plástica y a la búsqueda de nuevos lenguajes visuales dentro de la abstracción contemporánea. Su obra ha estado presente en distintas exposiciones nacionales e internacionales y forma parte de colecciones públicas y privadas.

A lo largo de los años, el artista ha ido profundizando en una línea de trabajo centrada en la fuerza expresiva del color y en las posibilidades emocionales de la pintura abstracta. Esa evolución ha consolidado un estilo reconocible, marcado por composiciones elegantes y una constante investigación sobre la textura y el equilibrio cromático.

La abstracción lírica en la que se sitúa parte de su producción encuentra referentes históricos en movimientos desarrollados durante el siglo XX, especialmente en artistas que entendían la pintura como una forma de transmitir sensaciones y estados interiores más allá de la representación figurativa.

El papel del Palacio Barrantes-Cervantes

La exposición vuelve a situar al Palacio de los Barrantes-Cervantes como uno de los espacios culturales más activos de Trujillo. El edificio, gestionado por la Fundación Obra Pía de los Pizarro, mantiene desde hace años una programación centrada en la difusión cultural y artística vinculada al ámbito iberoamericano.

La colaboración con instituciones como la Embajada del Perú en España responde además a una estrategia orientada a reforzar los lazos culturales entre ambos territorios y a dar visibilidad a creadores contemporáneos dentro de espacios patrimoniales de relevancia histórica.

Arte contemporáneo en un entorno histórico

Uno de los elementos más singulares de la muestra será precisamente el diálogo entre las obras abstractas de Ovejero y el entorno monumental del palacio trujillano. El edificio, de origen renacentista, se convierte así en escenario para una propuesta artística contemporánea donde el color y la materia contrastan con la arquitectura histórica del espacio.

La exposición podrá visitarse de jueves a sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos permanecerá abierta únicamente en horario de mañana.

Una invitación a la contemplación

Más allá de la propia exposición, 'Tensiones cromáticas' convierte la visita al Palacio de los Barrantes-Cervantes en una experiencia donde arte y espacio dialogan constantemente. El recorrido invita al visitante a detenerse, observar y dejarse llevar por composiciones donde el color y la materia adquieren un protagonismo absoluto.

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En una época marcada por la inmediatez, la muestra de Julio Ovejero propone precisamente lo contrario: mirar despacio, interpretar libremente y redescubrir el arte contemporáneo desde la emoción y la contemplación sensorial en pleno corazón monumental de Trujillo.