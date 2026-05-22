Suceso
Un hombre de 74 años, herido grave tras quedar atrapado por una mula mecánica en Santibáñez el Bajo
El varón de 74 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir un traumatismo en una pierna
Un hombre de 74 años ha resultado herido grave este viernes tras sufrir un accidente por atrapamiento con una mula mecánica en la localidad cacereña de Santibáñez el Bajo, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
El suceso se produjo después de que una llamada alertara al 112 de la presencia de un varón atrapado por este tipo de maquinaria agrícola. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un helicóptero sanitario H5-1, una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 7-2), personal del Punto de Atención Continuada de Ahigal y efectivos de la Guardia Civil.
El hombre sufrió un traumatismo en una pierna y, tras ser atendido en el lugar del accidente, fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres, donde permanece ingresado.
La denominada mula mecánica, también conocida como mula agrícola o motocultor, es un pequeño vehículo motorizado utilizado habitualmente en labores del campo para arar, transportar cargas o trabajar terrenos agrícolas de reducido tamaño.
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