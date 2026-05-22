El plan perfecto para escapar del ruido urbano está entre Villar del Pedroso y Carrascalejo

El noreste de la provincia volverá a convertirse este mes de mayo en escenario de senderismo y naturaleza con la celebración de la VIII Travesía a pie entre Villar del Pedroso y Carrascalejo, una ruta que recorrerá parte del histórico Camino Real atravesando uno de los paisajes más característicos de esta zona de Cáceres.

La propuesta está dirigida a personas con capacidad para completar un recorrido de unos ocho kilómetros y tendrá una duración aproximada de dos horas. La organización ha fijado una dificultad media y ha limitado la participación a un máximo de 25 personas.

La travesía permitirá recorrer un entorno marcado por las dehesas, los caminos tradicionales y los paisajes abiertos que caracterizan esta parte de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara, en el límite oriental de la provincia cacereña.

Un recorrido entre dehesas y antiguos caminos

La ruta seguirá parte del antiguo Camino Real que conecta Villar del Pedroso con Carrascalejo, un trazado históricamente utilizado para la comunicación entre municipios y para el tránsito ganadero y comercial.

El paisaje que atraviesa el recorrido está dominado por amplias extensiones de dehesa mediterránea, uno de los ecosistemas más representativos de Extremadura. Encinas, alcornoques y pastizales forman parte de una imagen muy ligada a la actividad agrícola y ganadera tradicional de la zona.

En estas tierras son frecuentes además las explotaciones dedicadas al ovino y al vacuno, así como pequeñas parcelas de cultivo que todavía mantienen parte del carácter rural tradicional del territorio.

El valor natural del entorno

El itinerario discurre además por una zona donde el relieve comienza a transformarse progresivamente hacia los paisajes más abruptos de Villuercas-Ibores-Jara. Aunque Villar del Pedroso y Carrascalejo presentan terrenos más abiertos y suaves que otras áreas del geoparque, el entorno conserva una importante riqueza natural y paisajística.

La presencia de arroyos estacionales, pequeñas elevaciones y manchas de monte mediterráneo favorece la aparición de fauna habitual de estas comarcas, como rapaces, conejos, zorros o distintas especies de aves ligadas a la dehesa.

Además, el paisaje cambia notablemente con la primavera, momento en el que las dehesas muestran uno de sus periodos de mayor colorido gracias a la vegetación y a las floraciones silvestres que cubren buena parte de los campos.

Dos municipios ligados al medio rural

La travesía se celebrará el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 09:15 horas desde el colegio de Villar del Pedroso. El recorrido conecta dos pequeñas localidades profundamente vinculadas al mundo rural cacereño. Villar del Pedroso, situado en el extremo oriental de la provincia, conserva una economía muy ligada al sector primario y mantiene un importante peso de la actividad agroganadera.

Carrascalejo, por su parte, es uno de los municipios más pequeños de la provincia y representa esa realidad característica de muchas zonas rurales extremeñas marcadas por la tranquilidad, el contacto directo con el entorno natural y una baja densidad de población.

Ambos pueblos comparten además una identidad muy vinculada a los caminos históricos y a los paisajes de transición entre las grandes dehesas y los relieves más montañosos del geoparque.

Senderismo y turismo de naturaleza

Este tipo de actividades se ha consolidado en los últimos años como una herramienta para promocionar el turismo de naturaleza y dar a conocer espacios menos masificados de la provincia.

Las rutas senderistas permiten además poner en valor antiguos caminos y trazados tradicionales que forman parte del patrimonio histórico y cultural del medio rural extremeño.

La organización ha recordado que la gestión de vehículos para desplazarse al punto de salida o regresar al finalizar la actividad correrá por cuenta de cada participante. Las inscripciones podrán realizarse hasta este sábado o hasta completar plazas.

Una forma de descubrir el territorio

Aparte de su componente deportivo, la travesía busca también acercar a los participantes a la realidad paisajística y cultural de esta zona del noreste cacereño. El recorrido permitirá caminar entre dehesas, caminos tradicionales y espacios abiertos donde todavía se conserva buena parte de la esencia rural extremeña.

En un territorio cada vez más reivindicado por quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias alejadas de las grandes aglomeraciones, rutas como esta vuelven a mostrar el potencial de los pequeños municipios para convertir el paisaje y el patrimonio natural en uno de sus principales atractivos.