La vieja N-630 y los caminos de la memoria

Si hay carreteras que acortan distancias, también las hay que ensanchan los recuerdos y activan la memoria. Hoy, mientras bajaba desde un pueblecito de la montaña leonesa hacia Plasencia, abandoné durante unos kilómetros la autovía para regresar a la vieja N-630 entre Benavente y Zamora. Fue una decisión tomada sin pensarlo demasiado, nada práctica. Fue como algo mucho más íntimo: una necesidad de volver a mirar el paisaje donde quedó enterrada una parte de mi juventud, los cuatros años que pasé como estudiante de BUP y COU en la antigua Universidad Laboral de Zamora (Hoy IES Universidad Laboral un centro público que imparte la ESO y Bachillerato.

A cierta edad, uno descubre que la memoria también tiene geografía.

La carretera aparecía tranquila, casi resignada al silencio. Hace décadas era una de las grandes venas del oeste español: filas de interminables camiones, autobuses de línea, familias viajando hacia Extremadura o Andalucía, bares de carretera llenos de humo y gente por todas partes, bien cruzando el acerado o simplemente paseando por el lugar. Mientras a otros se les veía trabajar sin descanso. Hoy la autovía se llevó la prisa y dejó atrás los pueblos, suspendidos en un tiempo más lento.

Uno de los pueblos que atraviesa la N-630 / A. F. G.

Atravesé Barcial del Barco y sentí esa extraña emoción que producen los lugares que uno no ha olvidado nunca del todo. Más adelante lo hice por Granja de Moreruela, con el recuerdo cercano del viejo monasterio cisterciense y aquellas tierras abiertas de cereales y viento donde Castilla parece no terminar nunca con esas rectas interminables. Hacia la izquierda aparecía la referencia de Manganeses de la Lampreana, nombre que en mi adolescencia me parecía casi literario, como sacado de una novela rural española y donde tuve el honor de conocer a cierta persona.

Después pasé por Fontanillas de Castro, pueblo pequeño y discreto, como tantos pueblos de la vieja carretera nacional, lugares que antes eran paso obligado y que hoy sobreviven mirando de lejos el tráfico rápido de la A-66. En aquellos años de los setenta y cuatro en adelante cada travesía tenía vida propia: gasolineras, talleres, fondas, vendedores, guardias de tráfico y estudiantes como yo viajando entre Zamora y mi pueblo de origen: Pozuelo de Zarzón.

Yo estudiaba entonces los tres años obligados del BUP y el cuarto del COU en la Universidad Laboral de Zamora mediante una beca de estudios que ya arrastraba de la Universidad Laboral de Cheste. Era la España de 1970 y de los años inmediatamente posteriores, un país todavía gris en muchas cosas, pero lleno también de expectativas silenciosas. La Universidad Laboral era para muchos jóvenes de provincias como yo, una ventana abierta al futuro. Allí aprendíamos materias académicas, sí, pero también aprendíamos a salir del pequeño mundo donde habíamos nacido.

Aquel muchacho, de entre 15 a los 17 años que recorría estas carreteras jamás habría imaginado que décadas después terminaría viajando, unas veces por razones profesionales, otras por cuestiones familiares y otras por el puro placer de viajar, constantemente por toda España y también por el extranjero.

Hoy algunos aeropuertos, hoteles y autopistas forman parte habitual de mi vida. He cruzado países, ciudades y fronteras con naturalidad. Pero ninguna terminal internacional, tiene la fuerza emocional de una vieja carretera nacional, como la N-630, donde uno dejó parte de su adolescencia.

Porque la memoria no suele regresar a los grandes acontecimientos. Regresa a detalles mínimos: el olor del gasóleo de los autobuses en invierno, un bocadillo en un bar de carretera, la niebla sobre los campos zamoranos, el ruido de los camiones entrando en la ciudad al amanecer, las conversaciones de estudiantes pensando que la vida empezaba justo allí.

Mientras avanzaba hoy por la N-630 reduje la velocidad varias veces, casi sin darme cuenta, viajaba sin apenas velocidad, contemplando el paisaje, sin esperas y sin prisa por llegar. Miraba las cunetas, los desvíos, las estaciones de servicio medio vacías y los pueblos silenciosos, intentando reconocer en ellos algo del país que fuimos.

España ha cambiado enormemente desde aquellos años. Las carreteras son mejores, viajamos más lejos, vivimos más deprisa y el mundo parece mucho más pequeño. Pero también hemos perdido algo: aquella relación lenta con el territorio, aquella manera de atravesar los pueblos y sentir que cada comarca tenía una personalidad distinta.

La vieja Nacional 630 sigue ahí, discreta y resistente, acompañando el oeste español desde Gijón hasta Sevilla. Y aunque hoy la mayoría la recorre sin detenerse, para algunos continúa siendo mucho más que una carretera.

Es un lugar donde todavía nos espera nuestra propia memoria.

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*Ángel Ferreira Gómez está jubilado como inspector de la Policía Nacional