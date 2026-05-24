Más de 1.070 metros de altura y unas vistas infinitas: Navezuelas te invita a caminar hasta uno de los grandes miradores de Extremadura

Entre gargantas, crestas montañosas y bosques serranos, Navezuelas volverá a convertirse este mes de mayo en uno de los grandes escenarios del senderismo en el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara con una ruta que permitirá ascender hasta el Collado de Landrino, uno de los miradores naturales más impresionantes de toda la comarca. El recorrido ofrecerá una inmersión en algunos de los paisajes más abruptos, elevados y espectaculares del noreste de la provincia cacereña.

La actividad partirá desde el ayuntamiento de la localidad y permitirá recorrer entre siete y ocho kilómetros por uno de los paisajes más espectaculares de esta zona del noreste cacereño. La organización ha establecido una dificultad media y la ruta estará dirigida a participantes a partir de 12 años.

Navezuelas, uno de los grandes paisajes de Villuercas

Navezuelas está considerada una de las localidades más montañosas y paisajísticamente singulares del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Rodeada de bosques, gargantas y sierras abruptas, la localidad se sitúa junto al nacimiento del río Almonte y muy cerca de algunos de los principales geositios del geoparque.

El municipio aparece además rodeado de algunos de los paisajes más característicos del relieve apalachense extremeño, una formación geológica marcada por alineaciones paralelas de sierras y profundos valles modelados durante millones de años.

Desde distintos puntos del entorno es posible contemplar crestones cuarcíticos, pedreras, collados y valles encajados que forman uno de los relieves más reconocibles de toda Extremadura. Precisamente esa combinación entre montaña, geología y biodiversidad convirtió a Villuercas-Ibores-Jara en Geoparque Mundial Unesco en 2011.

El atractivo del Collado de Landrino

El Collado de Landrino constituye uno de los pasos naturales más elevados y panorámicos de esta parte de la sierra. Situado a más de 1.070 metros de altitud, funciona como balcón natural hacia buena parte de las Villuercas.

El entorno del collado aparece rodeado de riscos y crestas montañosas cubiertas por vegetación mediterránea de montaña, donde predominan rebollares, castañares, brezos y zonas de matorral serrano. La altitud y el relieve permiten además disfrutar de amplias vistas hacia los valles del Almonte, Santa Lucía y Viejas, algunos de los espacios naturales más reconocibles de la comarca.

La zona forma parte además de uno de los sectores más abruptos y mejor conservados del geoparque, donde las sierras se suceden formando pliegues paralelos muy estudiados desde el punto de vista geológico.

Bosques, gargantas y biodiversidad

Uno de los principales atractivos del paisaje de Navezuelas es precisamente la mezcla entre montaña y vegetación. El municipio aparece rodeado por bosques de castaños, cerezos, robles y alcornoques que contrastan con las crestas de roca cuarcítica típicas de Villuercas-Ibores-Jara.

En las zonas más húmedas sobreviven además gargantas y pequeños arroyos que favorecen la presencia de una importante biodiversidad. La comarca alberga especies de fauna ligadas al monte mediterráneo y a los ecosistemas serranos, además de distintas aves rapaces que utilizan las crestas y riscos como refugio y zona de vuelo.

El paisaje cambia especialmente durante la primavera, cuando la vegetación serrana muestra uno de sus momentos de mayor colorido gracias a las floraciones y al contraste entre bosques y pedreras.

Senderismo entre geología y antiguos caminos

La ruta permitirá además recorrer antiguos caminos de montaña utilizados históricamente para comunicar pequeñas poblaciones serranas y zonas de pasto.

Muchos de estos senderos atraviesan collados y puertos naturales que durante siglos sirvieron de paso entre valles y sierras. En las Villuercas, buena parte de la red tradicional de caminos continúa muy vinculada al relieve y a la propia estructura geológica del territorio.

Precisamente el entorno de Navezuelas concentra algunos de los puntos de observación paisajística más importantes del geoparque. Muy cerca se encuentran además espacios tan conocidos como el Risco de La Villuerca, considerado una de las grandes atalayas naturales de toda Extremadura.

Uno de los paisajes más agrestes de Extremadura

La actividad, que tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo a partir de las 18:15 horas, ofrecerá la oportunidad para adentrarse en uno de los territorios más agrestes y mejor conservados de Extremadura. Entre collados, gargantas y bosques serranos, la ruta permitirá caminar por un paisaje donde la montaña continúa marcando el ritmo de la vida rural y donde la geología sigue dominando el horizonte.

En lugares como el Collado de Landrino, las Villuercas muestran su imagen más imponente: valles profundos, sierras interminables y caminos que atraviesan algunos de los rincones más silenciosos y espectaculares del interior cacereño. Una subida que no solo permitirá hacer senderismo, sino también contemplar desde las alturas uno de los paisajes naturales más reconocibles del geoparque extremeño.