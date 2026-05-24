Las "calabazas" de Los Ibores que alimentan más la vista que el estómago

En pleno corazón del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, entre robledales, pedreras y antiguos caminos serranos, el agua rompe la roca formando uno de los rincones naturales más singulares del entorno de Castañar de Ibor. La Chorrera de Calabazas se ha convertido durante los últimos años en uno de los parajes más visitados de esta zona del noreste cacereño gracias a un paisaje donde geología, biodiversidad y montaña conviven prácticamente intactas.

El salto de agua aparece escondido entre desfiladeros y grandes formaciones de cuarcita, rodeado además de algunos de los ecosistemas mejor conservados de la comarca de Los Ibores.

Una ruta entre huertos, castaños y sierras

El recorrido hacia la Chorrera de Calabazas comienza en las inmediaciones de Castañar de Ibor, municipio situado junto a la carretera EX-118 que conecta Guadalupe con Navalmoral de la Mata. Desde allí, un camino de tierra atraviesa huertos tradicionales, olivares y pequeños bosquetes hasta alcanzar el collado del Postuero, punto donde comienza el tramo más montañoso de la ruta.

A medida que el sendero avanza, el paisaje cambia progresivamente. Las zonas agrícolas dejan paso a rebollares, castañares y grandes pedreras cuarcíticas características del relieve de Villuercas-Ibores-Jara.

El entorno está considerado además uno de los espacios con mayor riqueza geológica y biológica del geoparque cacereño. Las sierras muestran pliegues, fracturas y formaciones rocosas muy estudiadas por especialistas debido a su singularidad científica.

El origen del nombre "Calabazas"

El nombre de la garganta y de la cascada tiene también una explicación muy ligada al paisaje. Los vecinos comenzaron a llamar "calabazas" a los enormes bloques de piedra desprendidos que aparecen repartidos por la zona.

Estas grandes pedreras, formadas por gigantescos fragmentos de cuarcita, recuerdan visualmente a enormes calabazas esparcidas por la ladera, dando origen al nombre popular con el que hoy se conoce el paraje.

Imagen de las piedras que dan nombre a la cascada. / Cedida a El Periódico Extremadura

La propia cascada surge gracias a la erosión diferencial del agua sobre distintas capas de roca de diferente dureza, generando un salto natural donde el arroyo rompe la línea de riscos cuarcíticos antes de caer varios metros hacia una pequeña poza.

Un refugio natural único en Extremadura

Más allá de la propia cascada, buena parte del valor de la Chorrera de Calabazas reside precisamente en el paisaje que la rodea. Durante el recorrido aparecen algunos de los ecosistemas de montaña mediterránea más asombrosos de Extremadura.

El sendero atraviesa bosques de robles, castaños y quejigos, además de zonas donde sobreviven especies vegetales muy poco frecuentes en la Península Ibérica.

Imagen de una especie de loro o Prunus lusitanica. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre ellas destaca especialmente el loro o 'Prunus lusitanica', una especie relicta considerada superviviente de épocas climáticas mucho más húmedas y que mantiene en estas sierras algunos de sus últimos refugios naturales peninsulares.

También aparecen acebos, sauces, enebros, madreselvas, brezos, peonías silvestres y distintas especies de orquídeas asociadas a estos ecosistemas serranos.

Los castaños monumentales del Calabazas

Uno de los espacios más reconocibles de la ruta es el conjunto conocido como los Castaños de Calabazas, declarado Árbol Singular de Extremadura. Se trata de un soto formado por 17 ejemplares monumentales de 'Castanea sativa', algunos con varios siglos de antigüedad y dimensiones especialmente llamativas.

El mayor de estos árboles supera los ocho metros de perímetro de tronco y alcanza copas de grandes dimensiones visibles desde distintos puntos del valle.

La presencia histórica del castaño ha marcado además buena parte de la economía tradicional de Castañar de Ibor. Durante siglos, estos árboles fueron utilizados tanto para producción de madera como para aprovechamiento de castañas, actividad todavía presente en algunas explotaciones locales.

Fauna entre gargantas y pedreras

El entorno de la garganta del Calabazas mantiene también una importante biodiversidad animal. La combinación entre monte mediterráneo, cursos de agua y zonas rocosas favorece la presencia de numerosas especies.

Durante la ruta es relativamente frecuente encontrar rastros de jabalíes, corzos, muflones o ciervos. Las zonas más escarpadas sirven además de refugio para aves rapaces y distintas especies ligadas a ecosistemas de montaña.

La riqueza ambiental de estas sierras convierte a Castañar de Ibor en uno de los municipios con mayor valor natural del geoparque, donde senderismo, turismo de naturaleza y observación paisajística continúan ganando protagonismo cada año.

Un paisaje moldeado por agua y piedra

La llegada final a la Chorrera de Calabazas deja una de las imágenes más espectaculares del recorrido. El agua cae entre paredes de roca teñidas de tonos rojizos, verdes y oscuros, rodeadas de vegetación que consigue abrirse paso entre grietas y riscos.

El desfiladero, las pequeñas cuevas y las fracturas geológicas convierten el lugar en un paisaje muy distinto al de otras zonas extremeñas, casi más cercano a escenarios de alta montaña.

En la Chorrera de Calabazas no solo destaca el salto de agua. También impresiona todo lo que lo rodea: los árboles centenarios, las sierras quebradas, los caminos antiguos y esa sensación de aislamiento donde el paisaje parece seguir funcionando al mismo ritmo que hace siglos.