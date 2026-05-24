Cilleros limitará el paso de camiones de gran tonelaje para frenar el deterioro de los caminos rurales: estas son las nuevas condiciones

El Ayuntamiento de Cilleros ha comenzado a instalar señales de prohibición de circulación para vehículos de más de 10 toneladas en distintos caminos municipales con el objetivo de proteger estas infraestructuras rurales del deterioro provocado por el tránsito de maquinaria pesada y camiones vinculados principalmente al transporte de madera.

La medida ha sido anunciada por el alcalde, Félix Ezcay Iglesias, quien ha advertido del "grave deterioro" que venían sufriendo numerosos caminos del término municipal como consecuencia del paso continuado de vehículos de gran tonelaje relacionados con trabajos forestales y de extracción.

Según ha explicado el consistorio, la situación había generado un importante desgaste en vías rurales utilizadas habitualmente por agricultores, ganaderos y vecinos de la localidad, obligando al ayuntamiento a intervenir para preservar el estado de los caminos públicos.

Nueva ordenanza para regular el uso de los caminos

La actuación se enmarca dentro de una nueva ordenanza municipal aprobada en el último pleno, destinada a regular la circulación de empresas y vehículos pesados por los caminos públicos del municipio.

A partir de ahora, las empresas que necesiten utilizar vehículos superiores a 10 toneladas deberán solicitar autorización previa al ayuntamiento. Además, estarán obligadas a depositar una fianza económica cuya cuantía variará en función del tipo de trabajo y del impacto previsto sobre las infraestructuras rurales.

La normativa establece también que las empresas autorizadas deberán responsabilizarse del mantenimiento y reparación de los caminos utilizados durante las labores forestales o de transporte. En caso de incumplimiento, el consistorio podrá revocar el permiso concedido y ejecutar la fianza para acometer las reparaciones necesarias.

Llamamiento a la colaboración vecinal

El alcalde ha pedido además la colaboración de los vecinos, especialmente de aquellas personas que utilizan con frecuencia los caminos rurales, para informar al ayuntamiento cuando detecten la circulación de camiones o maquinaria pesada sin autorización.

El objetivo, según el consistorio, es comprobar que las empresas cumplen la normativa vigente y evitar daños adicionales en unas infraestructuras consideradas esenciales para la actividad agrícola, ganadera y forestal del municipio.