Aprende a crear con impresión 3D y corte láser en una actividad gratuita en Logrosán

La innovación tecnológica llega este mes de mayo unida al patrimonio natural del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara gracias a una nueva actividad organizada por el Circular FAB de Logrosán, uno de los espacios de referencia de fabricación digital e innovación rural de la comarca.

La propuesta, titulada 'Elige, diseña y observa', permitirá al público crear pequeñas piezas inspiradas en los paisajes, fósiles y elementos geológicos del geoparque mediante impresión 3D y corte láser.

La actividad está dirigida al público general, tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con una dinámica participativa en la que los asistentes podrán seleccionar diseños relacionados con el territorio, personalizarlos y observar en directo todo el proceso de fabricación digital.

El objetivo principal pasa por acercar este tipo de tecnologías al entorno rural desde una perspectiva práctica, educativa y accesible.

Un espacio tecnológico en pleno corazón rural

El Circular FAB de Logrosán forma parte de la red de centros de innovación impulsados en la provincia de Cáceres para fomentar la digitalización, la economía circular y las nuevas oportunidades vinculadas al medio rural.

Desde su puesta en marcha, el centro ha desarrollado talleres relacionados con impresión 3D, programación, corte láser, diseño digital y herramientas tecnológicas orientadas tanto a ciudadanía como a empresas locales.

El espacio nació además con una clara vocación comarcal. Su actividad no se limita únicamente a Logrosán, sino que busca ofrecer servicios y formación al conjunto de municipios de Villuercas-Ibores-Jara.

La filosofía del proyecto pasa precisamente por demostrar que la innovación tecnológica también puede desarrollarse desde pequeños municipios rurales, generando oportunidades vinculadas al emprendimiento, la formación y la modernización del territorio.

Tecnología inspirada en el Geoparque

Uno de los aspectos más llamativos de esta actividad será precisamente la relación directa entre la fabricación digital y el patrimonio geológico del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

Los participantes podrán trabajar con diseños inspirados en mapas, fósiles, relieves y elementos característicos del entorno natural de la comarca.

El Geoparque, reconocido por la Unesco desde 2011, se ha consolidado como uno de los grandes espacios de divulgación geológica y turismo de naturaleza de Extremadura. Sus sierras, pliegues cuarcíticos, minas, cuevas y formaciones geológicas se han convertido en uno de los principales símbolos del noreste de la provincia de Cáceres.

Precisamente esa riqueza paisajística y científica servirá ahora también como inspiración para acercar al público nuevas herramientas de creación digital.

Impresión 3D y corte láser en directo

Durante la actividad, los asistentes podrán observar cómo funcionan algunas de las principales tecnologías disponibles en el centro.

La impresión 3D permite fabricar piezas físicas a partir de diseños digitales mediante la superposición de capas de material, mientras que el corte láser posibilita trabajar distintos materiales con gran precisión para crear figuras, maquetas y objetos personalizados.

Estas herramientas se han convertido en una de las grandes apuestas de los espacios Circular FAB, que buscan democratizar el acceso a tecnologías tradicionalmente asociadas a entornos industriales o urbanos.

El centro de Logrosán dispone además de equipamiento especializado vinculado a fabricación digital, programación y diseño tecnológico, utilizado tanto en actividades formativas como en proyectos desarrollados junto a empresas y asociaciones de la comarca.

Innovación frente al reto demográfico

La creación de espacios como el Circular FAB forma parte también de las estrategias impulsadas en Villuercas-Ibores-Jara para fijar población y generar nuevas oportunidades en zonas rurales.

El Geoparque y las entidades que forman parte de su gestión mantienen desde hace años distintas iniciativas orientadas a combinar patrimonio natural, innovación y desarrollo territorial sostenible.

En este contexto, la digitalización aparece cada vez más como una herramienta capaz de abrir nuevas posibilidades laborales y educativas en municipios pequeños.

La actividad, que se celebrará este lunes a las 18:00 horas, se enmarca además dentro de la programación de la Semana de los Geoparques Europeos 2026, una iniciativa que cada año organiza decenas de actividades divulgativas y educativas en Villuercas-Ibores-Jara.

Tecnología, creatividad y territorio

Más allá del componente técnico, la propuesta busca también despertar la creatividad y acercar la innovación a personas que muchas veces no han tenido contacto previo con este tipo de herramientas.

El hecho de trabajar además con diseños inspirados en elementos del propio geoparque convierte la actividad en una mezcla entre patrimonio, educación y tecnología.

En un territorio cada vez más reivindicado por su capacidad para combinar naturaleza, ciencia, turismo y emprendimiento, iniciativas como esta muestran otra cara del mundo rural: una donde tradición e innovación pueden convivir perfectamente.

La inscripción podrá realizarse a través del propio Circular FAB de Logrosán, que continúa consolidándose como uno de los principales espacios tecnológicos y formativos del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.