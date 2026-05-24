Pesca en Arrocampo y compite por premios de hasta 200 euros: así será la nueva edición uno de los concursos más veteranos de Trujillo

La pesca deportiva será la protagonista del final de este mes de mayo con la celebración del XLV Concurso de Pesca de Adultos, una de las citas más veteranas vinculadas a esta actividad en el entorno de Trujillo. El evento tendrá lugar en el pantano de Arrocampo, uno de los escenarios más conocidos para la pesca continental en Extremadura.

La competición está organizada por la Sociedad de Pescadores Alta Extremadura de Trujillo, entidad que mantiene desde hace décadas diferentes actividades y concursos relacionados con la pesca deportiva en la provincia cacereña.

Un embalse muy ligado a la pesca deportiva

El pantano de Arrocampo se ha consolidado durante años como uno de los espacios de referencia para competiciones de pesca en Extremadura. El embalse aparece regularmente dentro del calendario de pruebas oficiales y campeonatos organizados por la Federación Extremeña de Pesca.

La zona destaca especialmente por la abundancia de especies como carpas, barbos y otras variedades de agua dulce, lo que ha convertido al embalse en uno de los puntos habituales para concursos sociales y pruebas federativas.

Además, Arrocampo figura también dentro de los escenarios regulados para concursos de pesca en Extremadura recogidos por la Junta de Extremadura a través del portal Pesca y Ríos.

Normas centradas en la pesca viva

La organización ha establecido distintas normas para el desarrollo del concurso. La modalidad permitirá utilizar una caña y estilo libre, aunque se prohíbe expresamente el uso de cohetes y barcos cebadores.

Las bases indican además que serán válidas todas las piezas capturadas sin medida mínima, con un punto por gramo, y será obligatorio utilizar rejones para mantener la pesca viva.

Otra de las condiciones fija que no será válida ninguna pieza que, al finalizar el concurso, no se encuentre fuera del agua. También se permitirá cebar quince minutos antes del inicio oficial de la prueba.

Horarios y premios

La jornada tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las nueve de la mañana y finalizará a las 13:00 horas. Posteriormente, la entrega de premios tendrá lugar a las 21:00 horas en el Bar Javi.

Los tres primeros clasificados recibirán vales canjeables en establecimientos colaboradores. El ganador obtendrá un premio valorado en 200 euros, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán vales de 150 y 100 euros respectivamente.

El resto de premios se repartirán según el orden de puntuación obtenido durante la competición.

Una afición muy arraigada en Extremadura

La pesca deportiva mantiene una importante presencia dentro del ocio vinculado al medio natural extremeño. Extremadura cuenta con numerosos embalses, cotos y escenarios habilitados para esta práctica, además de una amplia tradición asociada a sociedades de pescadores y competiciones locales.

La Junta de Extremadura regula además tanto las licencias como la autorización de concursos de pesca en la comunidad autónoma.

En localidades como Trujillo, este tipo de concursos continúan funcionando no solo como una actividad deportiva, sino también como un punto de encuentro social para aficionados llegados desde distintos municipios de la provincia.

Más de cuatro décadas de tradición

El concurso alcanzará este año su edición número cuarenta y cinco, una cifra que refleja la continuidad que mantiene esta cita dentro del calendario local de pesca deportiva.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 28 de mayo a las 14:00 horas y podrán formalizarse en la Ferretería Mena. Además, el tradicional sorteo de puestos se celebrará el sábado 30 de mayo a las 20:30 horas en el Bar Javi.

La combinación entre competición, convivencia y entorno natural convierte cada año el embalse de Arrocampo en uno de los puntos de reunión para decenas de aficionados que siguen encontrando en la pesca una actividad profundamente ligada al paisaje y al ocio tradicional extremeño.