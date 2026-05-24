Despedir a un ser querido sin salir del pueblo: Villar de Plasencia tendrá su primer velatorio

Tener que trasladarse a otro municipio para velar y despedir a un ser querido añade una carga más a un momento ya de por sí doloroso. Organizar desplazamientos, avisar a familiares y acompañar el duelo lejos de casa sin duda hacen más difíciles unas horas en las que lo único importante debería ser estar cerca.

Esto es lo que ocurre actualmente y desde siempre en el municipio cacereño de Villar de Plasencia, donde las familias tienen que desplazarse a Plasencia para utilizar uno de sus velatorios. Pero esta situación va a cambiar gracias al proyecto aprobado por el ayuntamiento para construir su primer velatorio en las actuales instalaciones del gimnasio municipal.

Una mejora para no salir del pueblo

La alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez, ha explicado que el pleno municipal ha aprobado ya solicitar ayudas con cargo a fondos LEADER para construir el velatorio en el edificio que actualmente ocupa el gimnasio, situado además junto al cementerio municipal. El proyecto ya está redactado y, tras este primer paso, se iniciarán los trámites para sacarlo posteriormente a licitación.

La actuación permitirá que los vecinos puedan despedir a sus familiares en el propio municipio, sin tener que desplazarse a Plasencia en un momento especialmente sensible. De esta forma, la medida tiene una parte práctica, pero también una dimensión humana, facilitar que el duelo se viva cerca de casa, del entorno familiar y de los vecinos que acompañan.

El edificio del gimnasio de Villar de Plasencia, donde se ubicará el velatorio. / Toni Gudiel

El traslado del gimnasio abre la puerta

El futuro velatorio será posible porque el gimnasio municipal cambiará de ubicación. El ayuntamiento ha decidido trasladarlo al edificio de las antiguas escuelas, un inmueble municipal al que se dará un nuevo uso después de descartar el proyecto de residencia que se había planteado en su día por el anterior gobierno municipal.

Pérez ha subrayado que aquella residencia resultó inviable "desde el primer momento" y así lo manifestó el Sepad, debido al escaso número de plazas planteadas. Aun así, el ayuntamiento realizó reformas en el edificio, e incluso amuebló una habitación para una hipotética jornada de puertas abiertas, que nunca tuvo lugar porque el acondicionamiento nunca se terminó.

Ante esa situación, el equipo de gobierno actual, con su alcaldesa al frente, ha optado por replantear el destino del edificio para no seguir destinando fondos públicos a una iniciativa sin recorrido y convertirlo en un espacio para nuevos servicios.

Edificio de las antiguas escuelas, donde se ubicarán el gimnasio y la biblioteca de Villar. / Toni Gudiel

Gimnasio nuevo y biblioteca en otro edificio

El traslado permitirá que Villar de Plasencia cuente con un gimnasio municipal renovado, con instalaciones completamente nuevas y equipamiento actualizado. La intención es que el cambio no sea solo una mudanza, sino una mejora del servicio para las personas que lo utilizan.

Al mismo edificio se trasladará también la biblioteca municipal, que actualmente se encuentra en la calle Concejo. La alcaldesa ha apuntado que esas instalaciones presentan un deterioro importante, por lo que el nuevo emplazamiento permitirá disponer de un espacio más adecuado para la lectura, el estudio y las actividades culturales.

La primera fase será arreglar la cubierta

Pero antes de acoger esos nuevos usos, el edificio de las antiguas escuelas necesita una intervención de fondo. La primera fase consistirá en la renovación integral de la cubierta, que se encuentra en mal estado y requiere una actuación completa.

Interior del edificio donde irán el gimnasio y la biblioteca de Villar de Plasencia. / Toni Gudiel

Pérez ha explicado que, en actuaciones anteriores, solo se colocó teja sobre el fibrocemento existente, sin acometer una rehabilitación real. Ahora, se prevén nuevas impermeabilizaciones y la construcción de una cubierta completamente nueva para garantizar que el inmueble pueda utilizarse en condiciones.

Una obra de 100.000 euros ya en licitación

Esa primera fase ya ha salido a licitación por un importe de 100.000 euros. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 26 de mayo y el pleno ha delegado en la alcaldía la realización de los trámites necesarios para agilizar el procedimiento.

Una vez ejecutada esta parte, se continuará con la licitación del resto de actuaciones previstas en el edificio. El objetivo es ordenar los cambios de manera progresiva: primero asegurar el inmueble, después trasladar los servicios y, finalmente, liberar el espacio del actual gimnasio para el futuro velatorio.

Más servicios en el municipio

Con esta reorganización, Villar de Plasencia busca resolver varias necesidades a la vez. El municipio ganará un velatorio propio, un gimnasio mejor equipado y una biblioteca en mejores condiciones, todo dentro de un plan para aprovechar edificios públicos y acercar servicios a los vecinos.

El proyecto más sensible será, sin duda, el velatorio municipal. No solo porque cubre una carencia del pueblo, sino porque evitará que las familias tengan que salir de Villar de Plasencia para vivir uno de los momentos más duros de la vida, despedirse de alguien querido.