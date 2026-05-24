Puerto Rey, la pedanía de Alía donde una acera es Cáceres y la otra es Toledo

¿Se imaginan vivir en un pueblo con una parte en Cáceres y otra en Toledo? Ocurre en algunos casos, y entre ellos se encuentra Puerto Rey, una muy pequeña pedanía compartida por Alía en el lado extremeño y Sevilleja de la Jara en el castellanomanchego.

Allí, una línea invisible divide mucho más que el mapa. Divide administraciones, impuestos, servicios públicos e incluso algunas viviendas. En Puerto Rey hay vecinos que pagan tributos en Extremadura y otros en Castilla-La Mancha; casas con habitaciones repartidas entre dos provincias y unas fiestas patronales organizadas a medias entre dos ayuntamientos.

Con apenas una treintena de habitantes, este enclave situado en pleno corazón de La Jara sobrevive entre dos comunidades autónomas mientras lucha contra el aislamiento, la despoblación y la pérdida de servicios.

"Parte de Puerto Rey es de Alía y parte de Puerto Rey es de Sevilleja de la Jara", resume la alcaldesa de Alía, Cristina Ramírez, al explicar una singularidad administrativa que condiciona la vida cotidiana del pueblo desde hace décadas.

División de Puerto Rey, desde Google Maps. / E.P

La escena más simbólica se encuentra en la calle Término. En un lado de la acera, los vecinos pertenecen a Cáceres; enfrente, a Toledo. "Nuestras contribuciones las pagamos en un sitio y en otro dependiendo de dónde esté la vivienda", explican desde la propia pedanía. La recogida de basura corre a cargo del Ayuntamiento de Alía, mientras que otros servicios, como parte del alumbrado o determinadas gestiones, dependen de Sevilleja de la Jara.

Convivencia

Aun así, la convivencia entre administraciones transcurre con normalidad. "Tenemos buena relación", asegura Ramírez. "Si hay que arreglar caminos o coordinar las fiestas hablamos continuamente. Cada ayuntamiento se encarga de su parte, pero colaboramos mucho".

Las fiestas patronales reflejan perfectamente esa doble identidad. Cada julio, ambos consistorios financian una orquesta distinta. "Nosotros solemos llevar la del viernes y ellos la del sábado", explica la alcaldesa. Una imagen poco habitual: dos comunidades autónomas organizando conjuntamente las fiestas de un mismo pueblo.

Limite con Extremadura. / Turismo en Alía

Pero la verdadera singularidad de Puerto Rey no está solo en el mapa, sino en cómo condiciona la vida diaria. Algunas viviendas están literalmente partidas entre dos territorios. Hay casas con el salón en Cáceres y el dormitorio en Toledo. También vecinos que desayunan en un bar castellano-manchego, cultivan su huerto en Extremadura y hacen trámites administrativos en dos provincias diferentes.

Durante la pandemia, esa realidad rozó el absurdo. Las restricciones de movilidad entre comunidades llegaron a impedir que algunos residentes cruzaran la calle para ir al médico, repostar o comprar en determinados establecimientos situados al otro lado de la frontera autonómica.

Más Toledo que Cáceres

Aunque gran parte del término pertenece administrativamente a Alía, la vida cotidiana de muchos vecinos mira más hacia Toledo. La razón es puramente geográfica. Mientras Sevilleja de la Jara se encuentra a apenas 18 kilómetros, llegar a Alía implica recorrer más de 50 kilómetros por carreteras complicadas atravesando Castilblanco.

Además, si hablamos de localidades más grandes, Navalmoral de la Mata se sitúa a 93 kilómetros que se recorren en una hora y cuarto aproximadamente, mientras que el tiempo de Talavera de la Reina no supera la hora en 73 kilómetros.

La despoblación ha reducido el pueblo a mínimos. "Aquí perteneciendo a Alía hay seis o siete familias nada más", explica la alcaldesa. La mayoría son personas mayores y buena parte de la actividad económica gira en torno a la hostelería, el turismo rural y el embalse de Cíjara.

Historia

Durante décadas, el pantano fue el gran motor económico de la zona. En los años 80 y 90, Puerto Rey recibía numerosos pescadores llegados incluso desde Madrid. Muchos terminaron comprando allí una vivienda. "Nuestra vida es el pantano", recuerdan vecinos de la pedanía, preocupados por el descenso del nivel de agua experimentado en los últimos años.

El enclave, situado junto a la N-502 que conecta Ávila con Córdoba, también ha sido históricamente un punto estratégico de paso entre el norte y el sur peninsular. Su origen documental se remonta al siglo XII, cuando ya aparecía citado como paso natural entre sierras en antiguos textos castellanos.

Hoy, entre la Siberia extremeña, los Montes de Toledo y las inmediaciones del Parque Nacional de Cabañeros, Puerto Rey sigue resistiendo como una rareza geográfica y humana. Un pueblo con dos censos, dos administraciones y dos urnas en época electoral, pero con una sola comunidad vecinal.

Porque allí, donde una acera pertenece a Extremadura y la otra a Castilla-La Mancha, la frontera hace tiempo que dejó de importar a quienes siguen empeñados en mantener vivo este pequeño rincón entre dos mundos.