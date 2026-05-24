Salorino te necesita para salvar sus negocios de toda la vida: conócelos en esta experiencia gratuita con alojamiento y comida incluidos

La localidad cacereña de Salorino volverá a poner el foco sobre uno de los grandes desafíos del medio rural: la falta de relevo generacional. El municipio acogerá el próximo mes las jornadas 'Inmersiones Relevo Rural: ¡Salorino te abre sus puertas!', una iniciativa gratuita que busca conectar oportunidades reales de empleo y emprendimiento con personas interesadas en desarrollar su proyecto de vida en pequeños pueblos.

La propuesta se desarrollará principalmente en el conocido restaurante El Duende, uno de los establecimientos más emblemáticos de la localidad y cuyo futuro se encuentra actualmente condicionado por la próxima jubilación de sus propietarios.

El programa está cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad junto a Rural Citizen, mientras que el diseño y la coordinación sobre el terreno correrán a cargo de la empresa local Ruralízate.

Negocios históricos en riesgo de desaparecer

El origen de esta iniciativa parte de una realidad cada vez más visible en numerosas localidades rurales de Extremadura: negocios históricos que cierran o quedan en riesgo de desaparición ante la falta de relevo generacional.

En el caso de Salorino, el ejemplo más visible es el restaurante El Duende, un establecimiento ampliamente conocido en la comarca y vinculado desde hace años a la actividad hostelera y turística del municipio.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Desde la organización explican que durante el desarrollo del proyecto se han detectado otros negocios en situación similar dentro de la zona de Valencia de Alcántara y la Sierra de San Pedro.

Entre ellos aparece una tienda ya clausurada en Herrera de Alcántara o una lavandería histórica de Valencia de Alcántara que se encuentra también cerca del cierre por jubilación.

La iniciativa busca precisamente evitar que este tipo de negocios desaparezcan por falta de continuidad empresarial y conectar esas oportunidades con nuevos emprendedores interesados en asentarse en el territorio.

Una experiencia completa de inmersión rural

Las jornadas están abiertas tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo empadronados en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que incluye íntegramente alojamiento, manutención, formación y acompañamiento para los participantes.

La propuesta combina formación virtual previa con una experiencia práctica sobre el terreno donde los asistentes podrán conocer directamente el funcionamiento de negocios rurales consolidados y evaluar las posibilidades laborales y residenciales de la zona.

El objetivo no pasa únicamente por mostrar oportunidades de empleo, sino también por facilitar el arraigo de nuevos pobladores en municipios afectados por la pérdida demográfica.

Durante las jornadas, los participantes recorrerán distintos municipios cercanos para conocer recursos, servicios y opciones de vivienda y emprendimiento dentro del entorno rural transfronterizo.

El reto del relevo generacional en Extremadura

La falta de relevo en pequeños negocios rurales se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos municipios extremeños, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio local o los servicios básicos.

Numerosos establecimientos continúan funcionando gracias a generaciones que llevan décadas al frente de sus negocios, pero la ausencia de sucesión familiar y la dificultad para atraer nuevos emprendedores amenazan la continuidad de muchos de ellos.

En comarcas fronterizas como la Sierra de San Pedro o Valencia de Alcántara, este problema se agrava además por el envejecimiento poblacional y la pérdida progresiva de habitantes.

Precisamente por ello, iniciativas como estas inmersiones rurales intentan cambiar el enfoque tradicional y presentar el medio rural no solo como un espacio con carencias, sino también como un territorio lleno de oportunidades para desarrollar proyectos profesionales y personales.

Ruralízate y la dinamización del territorio

La empresa Ruralízate, encargada del diseño y la facilitación del programa, lleva tiempo trabajando en iniciativas vinculadas al emprendimiento rural, la fijación de población y la dinamización territorial.

El modelo de inmersión busca que los participantes no conozcan únicamente un negocio concreto, sino todo el contexto que rodea a la vida en pequeños municipios: vivienda, servicios, entorno natural, conectividad y posibilidades económicas.

La colaboración con entidades como Rural Citizen y la Fundación Biodiversidad se enmarca además dentro de las estrategias impulsadas desde distintas administraciones para combatir la despoblación y favorecer el asentamiento de nuevos perfiles profesionales en el entorno rural.

Salorino como ejemplo de oportunidad rural

La celebración de estas jornadas vuelve a poner sobre la mesa una realidad que afecta a numerosos municipios extremeños: el cierre progresivo de negocios tradicionales por falta de continuidad generacional. Restaurantes, pequeños comercios o servicios básicos forman parte del día a día de los pueblos y su desaparición supone también una pérdida de actividad económica y vida social.

Con iniciativas como 'Inmersiones Relevo Rural', Salorino busca precisamente convertir ese problema en una oportunidad. La combinación entre formación, acompañamiento y contacto directo con negocios reales pretende atraer a personas interesadas en emprender y demostrar que el medio rural todavía ofrece espacios donde desarrollar proyectos profesionales con futuro.