La Diputación de Cáceres reclama al Estado una financiación adaptada a la realidad de los pueblos: "La igualdad de la ciudadanía no se garantiza con discursos, sino con recursos"

La Diputación de Cáceres ha vuelto a situar la financiación local como una de las principales reivindicaciones del municipalismo español. Su presidente, Miguel Ángel Morales, reclamó este lunes una reforma urgente del sistema de financiación de las entidades locales y un mayor refuerzo de su autonomía durante la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en la sede de la Diputación de Valencia.

Morales defendió que "reforzar la autonomía y la financiación de las entidades locales es un imperativo democrático" y sostuvo que una mejora de los recursos destinados a ayuntamientos y diputaciones repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

El presidente de la institución provincial cacereña insistió en que los gobiernos locales afrontan competencias y necesidades crecientes con unos recursos que, a su juicio, "no son acordes con la realidad". En este sentido, destacó que son precisamente los ayuntamientos quienes asumen la gestión de los problemas cotidianos de la ciudadanía y quienes sostienen gran parte de los servicios básicos en los municipios.

"Los gobiernos locales son, prácticamente, los que solucionan los problemas y se pelean para poder ofrecer servicios como es debido a sus pueblos", afirmó Morales durante su intervención ante los representantes provinciales e insulares de toda España.

Morales, en la comisión en Valencia. / Diputación de Cáceres

Más recursos

La reunión de la comisión, la primera presidida por José Francisco Salado tras su reciente nombramiento al frente del órgano de la FEMP, sirvió para escenificar una posición común de las diputaciones provinciales en defensa de una financiación más justa y adaptada al coste real de los servicios públicos.

Durante el encuentro, los responsables provinciales coincidieron en alertar de las dificultades económicas que atraviesan especialmente los pequeños municipios y el mundo rural, donde muchas administraciones locales continúan prestando servicios esenciales con presupuestos similares a los de hace una década pese al incremento generalizado de costes.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Pompó, advirtió de que "la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos" y denunció que numerosos ayuntamientos se ven obligados a renunciar a proyectos de futuro para poder afrontar gastos corrientes.

"Hablamos de alcaldes que piden créditos para pagar nóminas y que renuncian a proyectos de futuro porque tienen que tapar los agujeros del presente", señaló Pompó, quien reivindicó el papel de las diputaciones como herramientas fundamentales para garantizar la cohesión territorial y evitar desigualdades entre municipios.

Las diputaciones, fundamentales

Por su parte, Salado defendió que las diputaciones provinciales se han convertido en la "auténtica salvaguarda" de muchos municipios y reclamó al Gobierno central y a las comunidades autónomas que acompañen la transferencia de competencias con financiación suficiente.

"Estamos cansados de que se transfieran competencias, pero no aparezca respaldo económico para prestar de la mejor manera esos servicios", afirmó el dirigente malagueño.

También intervino el presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la comisión, Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien subrayó el papel de las diputaciones en la cohesión territorial, social y digital, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La comisión concluyó con una llamada conjunta a impulsar una reforma de la financiación local que permita a ayuntamientos y diputaciones afrontar con mayores garantías la prestación de servicios públicos y responder a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente en los entornos rurales.