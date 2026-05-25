Para disfrutar de las fiestas andaluzas no hace falta ir al sur: Miajadas te invita a vivir una noche de pescaíto, música y farolillos

La gastronomía andaluza y el ambiente festivo llegan este mes de mayo al corazón de Miajadas con la celebración de la I Feria del Pescaíto. Una nueva propuesta impulsada por el ayuntamiento que convertirá la Plaza de España en un espacio dedicado a la música en directo, la convivencia y los sabores más vinculados a las tradicionales ferias del sur de España.

Una nueva propuesta festiva para Miajadas

La I Feria del Pescaíto nace como una actividad novedosa dentro de la programación lúdica y cultural del municipio. El objetivo pasa por recrear el ambiente característico de las ferias andaluzas, donde la música, las tapas y la convivencia social ocupan un papel protagonista durante las primeras noches previas al verano.

La Plaza de España de Miajadas será el escenario principal de esta primera edición, decorada para la ocasión con elementos inspirados en las tradicionales ferias del sur, entre ellos farolillos, abanicos y motivos de colores blancos y rojos.

Desde el consistorio destacan precisamente el carácter abierto y festivo de la iniciativa, concebida como una actividad para disfrutar en grupo y dinamizar el centro urbano durante una de las épocas con mayor presencia de actividades al aire libre.

El pescaíto como símbolo de feria

El pescaíto frito forma parte de una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de las ferias andaluzas y de buena parte de la cocina popular del sur peninsular. Boquerones, calamares, puntillitas, adobo o cazón forman parte habitualmente de este tipo de propuestas gastronómicas vinculadas a reuniones festivas y celebraciones populares.

Aunque la tradición del pescaíto está especialmente asociada a provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla, en los últimos años este tipo de eventos se han extendido también a otras localidades españolas como fórmula de ocio vinculada al ambiente festivo y la gastronomía informal.

En Miajadas, la propuesta busca precisamente trasladar ese ambiente de feria al centro del municipio mediante música en directo, restauración y espacios de convivencia abiertos al público.

La música de Acompás

Uno de los principales atractivos de la jornada será la actuación de Acompás, formación musical especializada en versiones festivas y repertorios muy vinculados al flamenco-pop, las rumbas y la música de feria.

El grupo se ha consolidado durante los últimos años dentro del circuito de actuaciones populares y eventos festivos en Extremadura y otras zonas del país gracias a un formato centrado en la interacción con el público y en un repertorio pensado para el baile y la participación colectiva.

Sus conciertos suelen combinar versiones de grandes éxitos conocidos con temas ligados al ambiente flamenco y festivo, algo que encaja especialmente con el carácter que busca esta primera Feria del Pescaíto de Miajadas.

La actuación comenzará a partir de las 18:30 horas y acompañará el desarrollo de toda la tarde-noche en la Plaza de España.

Una tarde de feria en pleno centro de Miajadas

La celebración de esta primera edición tendrá lugar este sábado y permitirá incorporar una nueva propuesta al calendario festivo local justo antes del inicio del verano. Música en directo, gastronomía, decoración temática y ambiente de feria se mezclarán en una jornada pensada para disfrutar sin necesidad de salir de la localidad.

Con esta iniciativa, Miajadas apuesta por una fórmula de ocio donde la convivencia y el ambiente festivo vuelven a convertirse en protagonistas. Una manera de transformar durante unas horas la Plaza de España en un pequeño rincón de feria andaluza en pleno corazón de la provincia de Cáceres.