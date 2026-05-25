Dos individuos son investigados por sustraer herramientas de obra valoradas en 600 euros en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto tras la sustracción de diversa maquinaria y herramientas de construcción de un contenedor de obra ubicado en una calle de Jarandilla de la Vera. El material sustraído está valorado en aproximadamente 600 euros.

La investigación se inició después de que se denunciara la desaparición de varias herramientas y maquinaria utilizadas en trabajos de construcción. Durante las primeras gestiones, los agentes localizaron a un testigo que aseguró haberse cruzado con dos individuos mientras observaban el interior del contenedor de obra.

Aunque el testigo afirmó no conocer a los sospechosos ni identificarles como vecinos de la localidad, sí facilitó una descripción física detallada y de la vestimenta que portaban en el momento de los hechos, lo que permitió orientar las pesquisas.

A partir de esa información, la Guardia Civil puso en marcha diversas labores de vigilancia e identificación tanto en Jarandilla de la Vera como en municipios cercanos. Sin embargo, las primeras actuaciones resultaron infructuosas.

Las herramientas han sido devueltas

La investigación dio un giro el pasado 18 de mayo, cuando agentes fuera de servicio detectaron a dos personas cuya apariencia coincidía con la descripción aportada por el testigo. Ante esta circunstancia, solicitaron el apoyo de una patrulla uniformada para proceder a su identificación.

Según informó la Guardia Civil, una vez identificados y tras ser preguntados por los hechos investigados, ambos reconocieron su participación en el hurto e hicieron entrega voluntaria de las herramientas y materiales sustraídos, que posteriormente fueron devueltos a su legítimo propietario.

Presunto delito de hurto

Como resultado de la actuación, los agentes instruyeron diligencias por un presunto delito de hurto, remitidas posteriormente al Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia.

Además, se formularon dos propuestas de sanción por infracción de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, al encontrarse ambas personas presuntamente en situación irregular en territorio nacional. Los investigados fueron citados posteriormente en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Cáceres.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de investigaciones, subrayando que la información aportada por testigos resulta fundamental para el esclarecimiento de hechos delictivos y la recuperación de los objetos sustraídos.