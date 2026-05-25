Madrigal de la Vera revive sus raíces con un festival que convertirá sus plazas en un escenario folklórico

El sonido de las jotas, el eco de las percusiones tradicionales y el aroma de las costumbres populares volverán a llenar las plazas de Madrigal de la Vera con la celebración de la XI edición del festival de cultura popular Entrevecinos, una cita ya consolidada en la comarca que convertirá durante seis jornadas al municipio en un gran escaparate vivo de la identidad verata.

El festival, que combina música tradicional, danza, exposiciones, talleres, cine documental y actividades de naturaleza, se desarrollará entre el 28 de mayo y el 2 de junio con una programación centrada en la preservación y difusión del patrimonio inmaterial de La Vera.

Un homenaje a las raíces y a quienes las conservan

La programación arrancará oficialmente el jueves 28 de mayo a las 11.00 horas con la inauguración de la exposición fotográfica 'Señas de Identidad' en el antiguo consultorio, una muestra dedicada a reflejar escenas, tradiciones y elementos representativos de la cultura popular verata.

Por la tarde, la Plaza Cervantes acogerá el acto institucional de apertura y un homenaje a Hortensia García Blanco y María Jesús López Pérez, dos figuras vinculadas a la conservación de las tradiciones locales.

La jornada continuará con la conferencia 'Ritos ancestrales en el folklore de Gredos: El Pino, La Enramada, La Luminaria', impartida por Ángel Tirado, que profundizará en algunas de las celebraciones y rituales más arraigados de la cultura serrana.

La noche finalizará con la proyección de los cortometrajes 'IN-Material' y 'Las manos de una madre', incluidos dentro del Catálogo Jara, iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura y la Fundación Extremeña de la Cultura para promocionar el cine regional.

El folclore tomará las plazas del municipio

El fin de semana estará marcado por la música y el baile tradicional. El viernes 29, los Coros y Danzas Los Jarentinos abrirán las actuaciones musicales a las 22.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El sábado 30 será la jornada central del festival. Desde primera hora de la mañana, la Plaza Cervantes acogerá un mercado de artesanía y talleres participativos donde vecinos y visitantes podrán aprender pasos de jota junto a Juanki o iniciarse en la percusión tradicional con Daniel Peces.

La tarde se convertirá en un auténtico recorrido por el folclore de la comarca y zonas vecinas con las actuaciones de Los Cabreros de Gredos, de Madrigal; La Revolvedera, de Navalcán; Las Nogaleas, de Aldeanueva de la Vera; y el grupo local Berezo.

La programación buscará además atraer a público joven con el concierto del grupo AYREN, previsto pasada la medianoche en la Plaza del Ayuntamiento.

Tradición, naturaleza y educación

El domingo 31 de mayo comenzará con una de las actividades más simbólicas del festival: la Ruta por las Viñas y Era de los Marulos, una propuesta senderista que partirá a las 10.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento e incluirá una degustación organizada por la Asociación de Pitarreros de Madrigal de la Vera.

Por la tarde, la música y la educación volverán a encontrarse en la conferencia 'Extremadura en la Escuela: 12 años descubriendo nuestras raíces', impartida por Angélica Galán, maestra de música y directora del CEIP Santa Florentina.

Garganta de Alardos en Madrigal de la Vera. / Turismo La Vera

La jornada concluirá con la proyección de los cortos 'El Vuelo del Abejorro' y 'MA-MA', dos producciones extremeñas reconocidas por su sensibilidad social y artística.

El lunes 1 de junio, el propio CEIP Santa Florentina acogerá la sesión 'Pedagogía de la música tradicional', también dirigida por Angélica Galán, mientras que el martes 2 se pondrá el broche final con la clausura de la exposición 'Señas de Identidad'.

Cine extremeño y patrimonio inmaterial

Los cuatro cortometrajes programados forman parte del Catálogo Jara y abordan temáticas vinculadas a la memoria, los oficios tradicionales, la maternidad o la superación personal.

Entre ellos destaca 'El Vuelo del Abejorro', dirigido por Mary Cruz Leo Pérez y candidato a los Premios Goya, que utiliza la metáfora del vuelo imposible del abejorro para narrar una historia de superación frente a las limitaciones físicas.

También sobresale 'IN-Material', de Juan Carlos Guerra, un documental centrado en el patrimonio inmaterial y en la conexión entre artistas y artesanos que mantienen vivos oficios ancestrales.

Con esta undécima edición, Entrevecinos reafirma su apuesta por mantener vivas las tradiciones populares y convertir la cultura rural en un punto de encuentro intergeneracional donde música, memoria y comunidad vuelven a caminar de la mano.