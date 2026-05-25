Hay frases que pasan años repitiéndose dentro de una familia hasta que, de repente, un día adquieren otro significado. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Noann Moreno, natural de Valverde del Fresno, cuando escuchó nuevamente a su abuela pronunciar una expresión que llevaba oyendo desde pequeña: "Se hacían cantidad de cosas con las manos".

Aquellas palabras terminaron dando título a su libro 'Se hacían cantidad', una publicación nacida inicialmente como trabajo de fin de grado y convertida después en un homenaje a los oficios artesanos, al trabajo manual y a las personas mayores que durante décadas han mantenido vivos conocimientos tradicionales en distintos puntos de Extremadura.

Noann, formada en Bellas Artes y especializada posteriormente en diseño gráfico, explica que el proyecto comenzó casi de manera natural mientras buscaba un tema para su trabajo final universitario.

Un libro construido entre diseño, fotografía y memoria

La autora recuerda que el proceso arrancó primero desde la recopilación visual y documental. Fotografías, ilustraciones, entrevistas y testimonios fueron conformando poco a poco el contenido que después terminaría maquetando en formato libro. Sin embargo, el título no apareció hasta prácticamente el final del proyecto. Y llegó desde casa.

"Mi abuela, que hoy tiene 95 años, solía decir mucho esa frase", explica remitiéndose al origen del nombre elegido para la publicación.

¿Reconoces alguno de estos oficios? La artesanía con la que crecieron tus abuelos vuelve convertida en un libro / Cedida a El Periódico Extremadura

La autora reconoce que llevaba años escuchando aquella expresión sin detenerse realmente en ella. Hasta que un día entendió que resumía perfectamente el espíritu del libro. "Muchas veces no prestamos atención a las cosas que nos dicen nuestros mayores hasta que de repente vuelves a escucharlas y caes en ello", señala.

Los verdaderos protagonistas

Aunque el proyecto nace desde su mirada artística y documental, Noann insiste constantemente en que "los verdaderos protagonistas del libro son los propios artesanos".

El trabajo recoge historias, procesos manuales y experiencias de personas vinculadas a distintos oficios tradicionales desarrollados en zonas rurales extremeñas. Oficios donde el aprendizaje llegaba casi siempre desde "la repetición, la paciencia y el error".

Precisamente esa manera de trabajar es uno de los aspectos que más le interesó durante la elaboración del proyecto.

La autora considera además que el libro puede ayudar a visibilizar el mundo rural desde una perspectiva mucho más cercana. "Pone en valor una cultura y unas tradiciones que siempre han estado ahí, pero que muchas veces olvidamos con el ritmo de vida actual", explica.

Noann recuerda que muchos de estos oficios formaban parte de la vida cotidiana de los pueblos. "Estaban presentes en la ropa, en el calzado, en la gastronomía o en las herramientas para el campo y las casas", señala.

El valor del trabajo manual

Ella contrapone el ritmo inmediato de muchas herramientas digitales actuales con los tiempos lentos del trabajo artesanal. Durante las entrevistas descubrió cómo muchos artesanos habían desarrollado incluso determinadas habilidades físicas asociadas a sus oficios. Recuerda especialmente el caso de quienes fabricaban gaitas y tamboriles, con manos especialmente endurecidas tras décadas de trabajo manual.

Pero más allá del esfuerzo físico, lo que más le impresionó fue la relación emocional que muchos mantenían con aquello que fabricaban. "Todos tenían algo en común: sentirse orgullosos de algo creado por ellos mismos", señala.

La autora asegura además que el libro le ha permitido mirar el trabajo artesanal con mayor respeto. "He aprendido que detrás de cada oficio hay muchísima sabiduría, paciencia y creatividad", afirma.

Sin embargo, reconoce que una de las experiencias más importantes fue el contacto personal con quienes participaron en el proyecto. "Poder escuchar sus historias, ver cómo trabajan con sus manos y aprender de ellos ha sido algo muy enriquecedor y emocionante", explica.

La importancia de conocer quién hace las cosas

Uno de los mensajes más presentes dentro de 'Se hacían cantidad' gira precisamente alrededor de la cercanía entre creador y objeto. La autora defiende que detrás de cada pieza artesanal existe tiempo, conocimiento y una historia personal que muchas veces desaparece dentro de los procesos industriales.

"Si conoces a la persona que ha hecho ese capazo, esa pieza de esparto o ese vino de pitarra, el objeto adquiere otro valor", explica.

Noann considera además que el consumo de artesanía local ayuda también a sostener pequeñas economías familiares y negocios rurales que continúan sobreviviendo en distintos pueblos extremeños.

Para ella, reunir todo ese contenido en un libro físico también tenía un valor especial. "Quería crear un proyecto pensado para el papel, algo que se pudiera leer, tocar y conservar", explica. Como diseñadora gráfica, reconoce que tanto algunos oficios tradicionales como el propio hábito de la lectura "merecen seguir teniendo su espacio".

Artesanía y futuro rural

La escritora pone también el foco en la importancia que pueden tener estos pequeños oficios dentro de zonas rurales donde muchas veces resulta complicado encontrar oportunidades laborales.

"Dar valor a esos pequeños negocios puede permitir que muchas personas sigan viviendo donde han nacido", afirma.

En territorios marcados por la despoblación y la falta de empleo, la artesanía continúa funcionando en algunos casos como una alternativa económica ligada además a la identidad cultural de cada comarca.

Noann defiende precisamente esa idea: que el trabajo manual no debe entenderse únicamente como algo ligado al pasado, sino también como una forma de construir futuro desde los pueblos.

Desde su punto de vista, el libro puede servir como puente entre generaciones. Considera que para quienes viven en zonas rurales puede aportar "cercanía y reconocimiento hacia personas y oficios que muchas veces tenemos al lado y no conocemos en profundidad".

Al mismo tiempo, piensa que también puede ayudar a quienes viven en ciudades a acercarse al mundo rural desde una mirada más humana. "Muchas personas tienen raíces familiares en los pueblos y este libro puede servir para reconectar con ellas", explica.

Escuchar antes de que desaparezca

El libro no se limita, por tanto, a una recopilación estética o documental, sino que se presenta como una forma de conservar conocimientos transmitidos entre generaciones.

Muchos de los oficios recogidos han ido desapareciendo progresivamente o sobreviven únicamente gracias a unas pocas personas mayores que todavía conservan las técnicas tradicionales. Por eso, 'Se hacían tantas' termina funcionando también como una invitación a escuchar.

"Si estas formas de trabajar y de crear no se documentan, corren el riesgo de desaparecer", advierte. Para ella, detrás de cada herramienta, de cada oficio y de cada costumbre existe "una manera de entender la vida vinculada al esfuerzo, la creatividad y la tierra".

Quizá por eso el libro de Noann Moreno no habla únicamente de artesanía. También habla de memoria, de paciencia y de una forma de vivir que cada vez resulta más difícil encontrar. Se trata de recordar que antes de las pantallas, de la inmediatez y de los procesos automáticos, hubo generaciones enteras capaces de construir su vida literalmente con las manos.

Entre fotografías, testimonios y oficios aprendidos lentamente, 'Se hacían cantidad' termina recordando algo muy sencillo: que muchas veces el verdadero patrimonio de los pueblos no está solo en los edificios o en los paisajes, sino en las manos de quienes todavía saben hacer cosas que el tiempo casi había conseguido borrar.