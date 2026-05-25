Conoce la provincia de Cáceres navegando por sus paisajes: Cañamero te propone la escapada perfecta para combatir el calor

Las aguas tranquilas del embalse de Cañamero volverán a llenarse de piraguas este mes de mayo con una jornada de deporte y naturaleza que permitirá navegar entre montañas, bosques mediterráneos y enormes crestas cuarcíticas en pleno Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

La actividad, abierta a todas las edades, ofrecerá la posibilidad de descubrir desde el agua uno de los paisajes más espectaculares y sorprendentes del interior de Extremadura.

El embalse de uno de los paisajes más espectaculares del Geoparque

El pantano del Cancho del Fresno se sitúa junto al desfiladero del río Ruecas, uno de los geositios más importantes del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El entorno aparece rodeado por altas sierras cuarcíticas, riscos y bosques mediterráneos que convierten esta zona en uno de los grandes paisajes naturales de la provincia de Cáceres.

El río Ruecas nace en las proximidades del Pico Villuercas, el punto más elevado del geoparque, y desciende entre gargantas y valles hasta llegar al embalse. Tras la presa, el río queda encajado entre enormes paredones de roca formando un desfiladero muy característico de esta comarca.

La combinación entre agua, montaña y vegetación convierte al pantano en uno de los espacios más utilizados para actividades de naturaleza y turismo activo dentro de Las Villuercas.

El atractivo de navegar entre sierras y bosques

Uno de los principales atractivos del piragüismo en Cañamero es precisamente la sensación de recorrer el paisaje desde el agua. Desde las piraguas es posible contemplar las alineaciones montañosas, las pedreras y los bosques de ribera que rodean el embalse desde una perspectiva completamente distinta.

En el entorno aparecen además alisos, sauces y vegetación vinculada al río Ruecas, así como zonas de monte mediterráneo donde habitan especies como buitres leonados, águilas, cigüeñas negras, nutrias o corzos.

Las aguas tranquilas del embalse favorecen además la práctica de actividades acuáticas como kayak, piragüismo o paddle surf, especialmente durante primavera y verano.

El Cancho del Fresno, referencia del turismo de naturaleza

El embalse se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes referentes turísticos de esta zona del Geoparque. En su entorno se encuentra además la Playa del Cancho del Fresno, la única playa de interior de la provincia de Cáceres con bandera azul, un distintivo que reconoce la calidad ambiental y de servicios del espacio.

La zona combina baño, senderismo, observación de aves y actividades náuticas dentro de un paisaje donde todavía predominan la tranquilidad y la naturaleza prácticamente intacta.

Muy cerca del embalse se encuentran además otros espacios muy visitados como el Charco de la Nutria, la Cueva Chiquita o el desfiladero del Ruecas, todos ellos integrados dentro del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Naturaleza y deporte entre las montañas de Las Villuercas

La actividad, que se celebrará este sábado, volverá a poner en valor uno de los paisajes acuáticos más sorprendentes del interior extremeño. Durante una hora, los participantes podrán recorrer en piragua las tranquilas aguas mientras contemplan el espectacular paisaje montañoso que rodea a Cañamero.

Al caer la tarde sobre el embalse del Cancho del Fresno, la actividad permitirá contemplar una de las estampas más características de Las Villuercas: agua rodeada de montañas quebradas, bosques mediterráneos y crestas rocosas que se reflejan sobre el pantano.

Una experiencia donde deporte, naturaleza y geología se mezclan en pleno corazón del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, en un entorno donde el silencio, la biodiversidad y el paisaje continúan siendo los grandes protagonistas.