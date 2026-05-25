El histórico puente de la provincia de Cáceres que ya no sostiene tráfico, pero sí la memoria del Tajo

El puente de Albalat ya no sostiene el tráfico principal que durante siglos cruzó el Tajo entre Romangordo y Almaraz, pero su papel histórico no ha desaparecido. La noticia publicada por este diario recordaba que fue paso clave del Camino Real de Extremadura, que enlazaba Madrid, Extremadura y Portugal, y que la antigua N-V lo utilizó hasta la apertura del nuevo trazado en 1995.

Hoy, lejos del ruido constante de vehículos y camiones, el monumento permanece como uno de los grandes símbolos históricos del entorno del Tajo cacereño y como testimonio de la importancia estratégica que tuvo esta zona durante siglos para las comunicaciones peninsulares.

Cáceres, tierra de caminos

Cuando el puente de Albalat fue construido, probablemente hacia 1552, la provincia cacereña ya formaba parte de una red de caminos esenciales. Uno de los más importantes era la Vía de la Plata, ruta partía de Mérida y llegaba hasta Astorga. Se trata del eje romano que articuló el oeste peninsular y que atraviesa municipios como Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Cáparra, Casar de Cáceres, Cáceres y Aldea del Cano.

A esa vía se sumaban los caminos jacobeos que hoy promueve la Diputación de Cáceres, entre ellos la Vía de la Plata, la Vía de la Estrella y el Camino Mozárabe de Las Hurdes. También el Camino Real de Guadalupe conectaba núcleos como Villar del Pedroso, Carrascalejo, Navatrasierra, La Calera y Guadalupe, dentro de una tradición peregrina que reforzó el peso de la comarca de Las Villuercas.

La ubicación del puente de Albalat no era casual. Su construcción permitió salvar uno de los grandes obstáculos naturales de la provincia, el río Tajo, facilitando durante siglos el tránsito de comerciantes, viajeros, ganaderos, ejércitos y peregrinos. Por él circularon diligencias, carros y reatas de animales cuando todavía buena parte de las comunicaciones dependían de caminos de tierra y pasos fluviales.

Preservar ya no es solo restaurar

Las iniciativas actuales en torno al puente de Albalat pasan menos por devolverle su antiguo tráfico y más por integrarlo en una lectura patrimonial del territorio. Romangordo lo mantiene como uno de sus principales recursos históricos y turísticos, con información municipal que destaca su construcción bajo Carlos I, sus dos arcos desiguales, el escudo imperial y su papel en la Guerra de la Independencia.

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe también lo incorpora a su oferta de patrimonio natural y cultural. Lo presenta como el puente más imponente y menos conocido del entorno del Tajo, además de un lugar tranquilo para observar aves fluviales y acercarse al monumento desde el paisaje.

Otra vía de conservación es la memoria popular. La Ruta de los Ingleses de Romangordo ha celebrado este año su vigésima edición con una ruta senderista de 14 kilómetros, recreaciones históricas, teatro y actividades divulgativas vinculadas al asalto al Fort Napoleón, junto al Tajo.

De carretera a monumento

La gran transformación llegó a finales del siglo XX. La N-V siguió pasando por el puente hasta 1995, cuando se inauguró el nuevo tramo de la A-5, con los nuevos puentes sobre el Tajo y el Almonte y los túneles de Miravete. Desde entonces, el puente de Albalat dejó de ser una pieza funcional de la red viaria principal.

Ese cambio ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha reducido la presión del tráfico sobre una estructura histórica de casi cinco siglos. Por otro, la ha desplazado a un segundo plano, hasta convertirla en un monumento que exige señalización, rutas y relato para no quedar fuera de la mirada cotidiana.

El puente ha pasado así de ordenar el viaje a ordenar la memoria. Ya no es el paso obligado de comerciantes, viajeros, tropas y carruajes, sino una pieza que permite entender cómo Cáceres se comunicó durante siglos con Madrid, Portugal, Guadalupe, Plasencia y la Meseta. En Romangordo, la carretera moderna ha liberado al puente de su vieja carga, pero también ha obligado a buscarle una nueva función: la de contar la historia del Tajo y de los caminos que hicieron posible atravesarlo.