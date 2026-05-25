La ruta gratuita que convierte el Geoparque en un concurso de fotografía con sabor extremeño

El agua, las gargantas y las montañas volverán a marcar el ritmo de una nueva jornada de senderismo en Cañamero con la celebración de una ruta circular por el Sendero Azul del río Ruecas, uno de los recorridos naturales más conocidos del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

La actividad, prevista para el próximo domingo 31 de mayo, permitirá descubrir un paisaje donde desfiladeros, pozas y grandes paredes de cuarcita convierten el entorno en uno de los espacios más espectaculares del noreste cacereño.

Naturaleza entre gargantas y montañas

La propuesta partirá a las 9:00 horas desde la parada de autobús de Cañamero, en la Avenida de Cervantes, y permitirá recorrer durante aproximadamente cuatro horas uno de los espacios naturales más representativos del entorno del río Ruecas. La ruta tendrá una distancia cercana a los siete kilómetros y una dificultad baja, por lo que está abierta a todos los públicos.

La jornada está especialmente dirigida a quienes disfrutan del senderismo, la naturaleza o la fotografía de paisaje. Además, la participación será completamente gratuita y las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para ello la organización ha puesto en sus redes sociales un enlace para todas las personas interesadas en asegurar su plaza.

La propuesta se desarrollará en colaboración con la empresa extremeña Aventurex, especializada en actividades de turismo activo y rutas guiadas por espacios naturales del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. La iniciativa forma parte además del programa Teunesco, vinculado a actividades de divulgación, naturaleza y turismo sostenible impulsadas dentro del territorio Unesco.

Un paisaje modelado por agua y roca

El Sendero Azul de Cañamero discurre por el entorno del desfiladero del río Ruecas, uno de los paisajes más singulares del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El recorrido atraviesa gargantas encajadas entre grandes paredes cuarcíticas, formaciones geológicas moldeadas durante millones de años por la erosión del agua.

La ruta permitirá además acercarse a la conocida Cueva de la Chiquita, uno de los enclaves patrimoniales más importantes del entorno de Cañamero. Este abrigo rocoso conserva pinturas rupestres esquemáticas y constituye uno de los grandes ejemplos del patrimonio prehistórico vinculado al geoparque cacereño.

La zona destaca especialmente por su relieve apalachense, una de las señas de identidad geológicas del geoparque. Pliegues, fracturas y crestas montañosas forman un paisaje muy característico que convierte a esta comarca en uno de los territorios geológicos más importantes de Extremadura.

A lo largo del sendero aparecen además pozas naturales, rápidos y pequeños tramos de bosque de ribera con alisos, chopos y sauces que aportan frescor incluso durante los meses más cálidos.

El valor natural del río Ruecas

El entorno del Ruecas mantiene además una importante riqueza ambiental. Las aguas limpias del río sirven de hábitat para especies como barbos, bogas, galápagos leprosos o nutrias, mientras que en las orillas y bosques cercanos resulta relativamente frecuente observar aves como el martín pescador, el mirlo acuático o el milano negro.

Las sierras y bosques que rodean Cañamero albergan también numerosas especies ligadas al monte mediterráneo y a los ecosistemas serranos del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Precisamente esa combinación entre geología, agua, vegetación y biodiversidad ha convertido esta zona en uno de los principales destinos para el senderismo y el turismo de naturaleza dentro del noreste de la provincia cacereña.

Fotografía, experiencias y turismo local

Uno de los grandes atractivos de la jornada será también el I Concurso Fotográfico organizado durante la ruta. Los participantes podrán captar imágenes del paisaje, la naturaleza o el patrimonio del recorrido utilizando cámaras o teléfonos móviles y optar posteriormente a distintos lotes de productos locales.

Además, al finalizar la actividad se instalará una mesa de experiencias e información turística donde los asistentes podrán conocer propuestas vinculadas al territorio, actividades de naturaleza y otros recursos turísticos del Geoparque.

La organización busca así convertir la ruta en una experiencia mucho más amplia que una simple caminata, uniendo senderismo, patrimonio, divulgación ambiental y promoción turística.

Qué es el Sendero Azul

La ruta se desarrollará por uno de los itinerarios reconocidos dentro de la red de Senderos Azules, una distinción promovida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para destacar caminos y senderos que unen patrimonio natural, educación ambiental y recuperación de espacios vinculados al agua.

En el caso de Cañamero, el sendero permite descubrir parte del desfiladero del Ruecas mientras se interpretan elementos geológicos, ambientales y paisajísticos del Geoparque.

El recorrido se ha convertido además en una de las rutas más utilizadas para actividades guiadas y programas educativos relacionados con la divulgación científica y medioambiental.

Compromiso ambiental y turismo sostenible

La jornada incluirá además distintas acciones vinculadas al cuidado del entorno natural mediante iniciativas como la Brigada Verde y el denominado Sendero Sonoro, propuestas orientadas a sensibilizar sobre la conservación del paisaje y el respeto medioambiental.

La empresa Aventurex colabora habitualmente en actividades de senderismo, rutas interpretativas y turismo activo desarrolladas dentro del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Este tipo de iniciativas buscan acercar al visitante la riqueza geológica y natural del territorio mediante experiencias guiadas adaptadas a distintos públicos. El propio Geoparque mantiene durante todo el año una programación de actividades relacionadas con geología, biodiversidad, patrimonio y senderismo.

El programa Teunesco, dentro del que se integra esta actividad, forma parte precisamente de esa estrategia de divulgación y promoción del territorio Unesco a través del turismo sostenible y la educación ambiental.

Cañamero, puerta del Geoparque

Cañamero se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de acceso al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El municipio cuenta además con el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque, donde se explica la evolución geológica del territorio mediante exposiciones, fósiles, minerales y audiovisuales en 3D.

Junto a espacios como la Cueva Chiquita, el Charco de la Nutria, el embalse de Cancho del Fresno o el desfiladero del Ruecas, la localidad se ha convertido en uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza y geoturismo en Extremadura.

De esta manera, la ruta volverá a poner en valor un paisaje donde agua, roca y vegetación continúan mostrando algunos de los rincones más espectaculares y desconocidos del noreste cacereño.