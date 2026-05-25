El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco

Oliva de Plasencia, con unos 290 habitantes, se ha convertido en ejemplo de un fenómeno que gana peso en el norte de Extremadura: compradores de ciudades grandes que buscan vivienda en pueblos pequeños, donde el precio es más bajo y la vida resulta más tranquila.

El mercado local se mueve en dos direcciones. Por un lado, apenas hay casas en alquiler y las viviendas antiguas que salen a la venta suelen acabar en reforma. Por otro, las promociones nuevas encuentran comprador antes incluso de estar iniciadas.

Casas nuevas vendidas sobre plano

El caso más visible es el de Obras y Reformas JR, una constructora de Valdeobispo dirigida por los hermanos Jesús y Roberto López. Según explica Jesús, la empresa ha desarrollado ya tres promociones en Oliva de Plasencia, con un total de 33 viviendas, y todas se han vendido sobre plano y por encargo.

Las promociones se han levantado en varios espacios, uno de ellos, la zona próxima al campo de fútbol y a la piscina municipal del pueblo, en un entorno que conecta con uno de los atractivos de estos municipios, la posibilidad de vivir o descansar en una vivienda más amplia, con parcela y alejada del ritmo de una ciudad.

Fotogalería | El tirón de la vivienda nueva en Oliva de Plasencia /

Dos de esas promociones son El Juntano y La Oliva. Algunas viviendas tienen un estilo más rústico y están situadas en la carretera de Cáparra, con cuatro habitaciones, dos baños y piscina. Otras presentan una línea más moderna, con dimensiones similares, en torno a 120 metros cuadrados, y parcelas de entre 100 y 200 metros.

Compradores de fuera del pueblo

Lo llamativo es que, según la constructora, ninguna de esas viviendas ha sido comprada por vecinos de Oliva de Plasencia. Los compradores proceden de Plasencia, Madrid y algunos, menos, del País Vasco. Invierten atraídos por precios que, según la empresa, pueden situarse aproximadamente en "la mitad de lo que costaría una vivienda en una ciudad cercana como Plasencia y exactamente con las mismas calidades".

La constructora destaca que la compra en Oliva es fruto de una campaña publicitaria que han lanzado en Madrid para ofrecer estas casas como segunda residencia en entornos tranquilos como Oliva de Plasencia, Carcaboso o Valdeobispo. El perfil del comprador responde, según López, a personas con capacidad económica tal que no necesitan ni adquirir hipoteca, ya que son los menos quienes la solicitan.

Ese movimiento explica parte del nuevo interés por los pueblos, casas con calidades similares a las de una ciudad, más espacio disponible y un precio más competitivo. La empresa también trabaja en Ciudad Jardín, en Plasencia, donde asegura que igualmente lo tiene todo vendido.

Sin alquiler y con casas antiguas para reformar

La otra cara del mercado de la vivienda en Oliva de Plasencia es la escasez de alquiler. La oferta es nula y eso limita las opciones para quienes quieran probar a vivir en el municipio antes de comprar o para personas que necesitan una residencia temporal.

En el mercado de venta, las casas antiguas siguen apareciendo, pero su salida habitual está vinculada a la rehabilitación. Son inmuebles que requieren inversión y que, en muchos casos, interesan a compradores dispuestos a reformarlos para primera vivienda, segunda residencia o uso familiar.

Desde Pymecon, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, señalan que la rehabilitación es una oportunidad especialmente interesante para los municipios pequeños, sobre todo cuando se trata de primera vivienda, ya se puede acceder a muchas ayudas.

Un fenómeno que se extiende por el norte extremeño

Oliva de Plasencia no es un caso aislado. Pymecon apunta que también se están impulsando promociones en poblaciones como Carcaboso, Montehermoso o Malpartida, lo que dibuja un mercado más activo en municipios que hasta hace unos años parecían quedar fuera del foco inmobiliario.

El atractivo combina varios factores, precios más bajos que en las ciudades, mayor tranquilidad, viviendas con parcela y piscina en muchos casos y una demanda que ya no procede solo del entorno inmediato. En el caso de Oliva, el interés de compradores de Madrid o el País Vasco muestra que el pueblo empieza a competir como destino residencial para quienes buscan desconexión sin renunciar a una vivienda nueva.

La tendencia, no obstante, convive con un problema estructural, la falta de alquiler. Si no hay casas disponibles para arrendar, la llegada de nuevos vecinos queda condicionada casi siempre a la compra, ya sea de obra nueva o de una vivienda antigua para reformar.

El reto de atraer vida, no solo compradores

El auge de promociones en pequeños municipios abre una oportunidad para fijar población o, al menos, para mantener actividad económica ligada a la construcción, la reforma y los servicios. Pero también plantea una pregunta de fondo, cuántas de esas viviendas serán residencia habitual y cuántas funcionarán solo como segunda vivienda.

En pueblos como Oliva de Plasencia, donde la población no llega a los 300 habitantes, cada nueva familia cuenta. Por eso, el movimiento del mercado inmobiliario puede tener un impacto que va más allá de la venta de casas. Puede significar más consumo en negocios cercanos, más uso de servicios y más presencia en la vida diaria del municipio.

De momento, la señal es clara, hay demanda. Las promociones nuevas se venden sobre plano, las casas antiguas encuentran salida cuando hay margen para reformar y los compradores miran hacia pueblos donde el precio, el espacio y la tranquilidad pesan cada vez más en la decisión de compra. El deseo es que no solo sea un lugar al que ir de vacaciones, sino para quedarse.