Alcuéscar acogerá un simulacro de emergencia de un incendio forestal para probar la coordinación de organismos

La localidad cacereña de Alcuéscar acogerá este miércoles, a partir de las 11.00 horas, un amplio simulacro de emergencia por incendio forestal organizado por la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura.

El objetivo principal del ejercicio será poner a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de todos los organismos implicados ante una situación real de emergencia derivada de un incendio forestal.

Activación del Plan Infocaex en Alcuéscar

El simulacro permitirá activar y evaluar el funcionamiento completo del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), uno de los principales protocolos de actuación frente a incendios en la región.

Durante el ejercicio se comprobará la coordinación entre el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), además del correcto funcionamiento de las comunicaciones entre los distintos agentes intervinientes.

Dos incendios simulados y evacuaciones preventivas

El operativo contempla la simulación de dos focos de incendio en diferentes puntos del municipio. El primero de ellos se localizará al sur de Alcuéscar, en una zona forestal situada aproximadamente a un kilómetro de las primeras viviendas. Ante el riesgo potencial de afección por humo y llamas sobre parte del casco urbano, se ordenará el alejamiento preventivo de los vecinos residentes en el barrio de La Fora.

Cartel del simulacro. / Junta de Extremadura

Mientras tanto, el resto de la población permanecerá confinada como medida de autoprotección.

Avisos mediante ES-Alert y comunicación puerta a puerta

Durante el simulacro también se activarán distintos sistemas de aviso a la ciudadanía para comprobar su eficacia en una situación de emergencia real.

Entre las medidas previstas se incluyen bandos municipales, avisos puerta a puerta y el sistema ES-Alert, la herramienta de alertas masivas enviada directamente a teléfonos móviles en casos de emergencia.

Evacuación del IES Santa Lucía del Trampal

Posteriormente, el ejercicio recreará un segundo incendio en la zona norte del municipio, próximo al IES Santa Lucía del Trampal y al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF).

Como consecuencia de esta situación simulada, se procederá a la evacuación del instituto, una actuación que afectará potencialmente a un total de 231 alumnos.

Además, se establecerá el confinamiento preventivo del CAMF y se planificará una posible evacuación de la Casa de la Misericordia como medida de prevención.

Zona segura

Las personas desplazadas durante el simulacro serán atendidas en el pabellón polideportivo 'Tres de Abril', habilitado como zona segura de recepción debido a su ubicación estratégica y capacidad de acogida.

La Junta ruega a la ciudadanía que mantenga la calma y siga todas las instrucciones establecidas durante el ejercicio. Solo así el entrenamiento será más efectivo de cara a este inminente verano.