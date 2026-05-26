El Barrantes-Cervantes inaugura «Ovejero. Tensiones cromáticas», una inmersión en el lenguaje abstracto del color

El Palacio de los Barrantes-Cervantes ha inaugurado la exposición «Ovejero. Tensiones cromáticas», una propuesta artística que invita al espectador a adentrarse en el universo abstracto del artista Julio Ovejero, donde el color, la materia y la forma dialogan en un recorrido marcado por la sensibilidad estética y la experimentación plástica. La muestra, organizada en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro y con el apoyo de la Embajada del Perú en España, permanecerá abierta al público hasta el próximo 21 de junio con acceso gratuito.

La inauguración oficial tuvo lugar el pasado viernes en un acto que reunió a destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural. En la apertura intervinieron el propio Julio Ovejero, protagonista de la exposición; María del Socorro Mora, doctora en Bellas Artes y comisaria de la muestra; Gregorio Vigil-Escalera, crítico de arte perteneciente a las Asociaciones Internacional y Española de Críticos de Arte; y Hernando de Orellana-Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

La exposición propone un recorrido por una selección de obras en las que Ovejero despliega un lenguaje visual propio, construido a partir de tensiones entre equilibrio y expresividad. Líneas que se expanden o se contienen, campos cromáticos de gran intensidad y texturas que aportan profundidad componen una narrativa visual que trasciende la representación figurativa para situarse en el territorio de la evocación.

En «Tensiones cromáticas», el artista explora la capacidad del color como elemento estructural y emocional dentro de la obra. Sus composiciones sugieren paisajes interiores, atmósferas cambiantes y recuerdos apenas insinuados, permitiendo al espectador establecer una relación personal con cada pieza. Lejos de ofrecer una lectura cerrada, la muestra abre un espacio para la contemplación y la interpretación subjetiva.

La trayectoria de Julio Ovejero ha estado marcada por una constante búsqueda de nuevas formas de expresión estética. Su evolución hacia la abstracción responde a una investigación sostenida sobre las posibilidades del lenguaje plástico contemporáneo, donde ritmo, materia y cromatismo se convierten en herramientas para construir experiencias sensoriales. Su obra, reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, encuentra en esta exposición una nueva oportunidad para dialogar con el público desde una propuesta madura y profundamente coherente.

Desde la organización destacan que esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Palacio de los Barrantes-Cervantes y de la Fundación Obra Pía de los Pizarro con la promoción y difusión del arte contemporáneo iberoamericano. El respaldo de la Embajada del Perú en España refuerza además el carácter cultural e institucional de una propuesta concebida como espacio de encuentro entre creación artística y patrimonio histórico.

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La exposición podrá visitarse del 22 de mayo al 21 de junio de 2026, de jueves a sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos abrirá únicamente en horario de mañana. Una oportunidad para acercarse, en un entorno patrimonial singular, a la intensidad expresiva de una obra donde el color se convierte en protagonista absoluto.