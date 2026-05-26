Talayuela lanza ayudas para mejorar la accesibilidad de vecinos con problemas de movilidad: así puedes solicitarlas

El Ayuntamiento de Talayuela ha puesto en marcha una nueva campaña municipal para mejorar la accesibilidad de viviendas de personas mayores y vecinos con discapacidad, una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas que todavía afectan a muchos municipios extremeños: las barreras arquitectónicas dentro y fuera del hogar.

La campaña, presentada bajo el lema 'Accesos para viviendas. Más accesibles. Más dignas. Para todos', contempla pequeñas obras y actuaciones destinadas a facilitar la movilidad cotidiana de personas con dificultades de desplazamiento en Talayuela, Santa María de las Lomas y Barquilla de Pinares.

La campaña será gestionada a través de los servicios técnicos municipales, que estudiarán individualmente cada solicitud presentada por los vecinos.

Accesos más seguros y viviendas más accesibles

El programa impulsado por el consistorio contempla pequeñas actuaciones urbanísticas y adaptaciones destinadas principalmente a personas mayores o con dificultades de movilidad.

Entre las medidas previstas aparecen rebajes de acerados, adecuación de entradas a viviendas, eliminación de obstáculos arquitectónicos y mejoras en pasos y accesos públicos.

Desde el ayuntamiento defienden la necesidad de impulsar políticas municipales centradas en mejorar la vida cotidiana de los vecinos más vulnerables.

El objetivo principal pasa por evitar situaciones donde personas con movilidad reducida encuentren dificultades incluso para entrar o salir de sus propias viviendas.

Un problema habitual en muchos pueblos

La accesibilidad continúa siendo uno de los grandes desafíos pendientes en numerosos municipios rurales españoles, especialmente en localidades con población envejecida y cascos urbanos construidos décadas atrás.

Aceras estrechas, desniveles, escalones, entradas antiguas o pavimentos deteriorados forman parte de barreras habituales que afectan especialmente a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas o vecinos con problemas de movilidad.

En muchos pueblos, además, buena parte de las viviendas fueron construidas en épocas donde la accesibilidad no se contemplaba como un criterio urbanístico prioritario.

Esto provoca que tareas cotidianas aparentemente simples, como salir de casa, acudir a una consulta médica o desplazarse hasta servicios básicos, puedan convertirse en dificultades diarias para parte de la población.

El envejecimiento rural agrava el problema

La situación adquiere todavía mayor importancia en zonas rurales marcadas por el envejecimiento demográfico.

Extremadura figura entre las comunidades autónomas con mayor índice de envejecimiento y muchos municipios cacereños cuentan con un elevado porcentaje de población mayor de 65 años.

Y es que la accesibilidad no afecta únicamente a personas con discapacidad permanente, sino también a mayores con movilidad reducida, personas en rehabilitación o vecinos con dificultades temporales de desplazamiento.

Precisamente por ello, cada vez más ayuntamientos rurales están incorporando actuaciones vinculadas a accesibilidad dentro de sus políticas municipales.

Pequeñas obras con gran impacto

Aunque muchas de las actuaciones previstas puedan parecer menores desde el punto de vista urbanístico, su impacto sobre calidad de vida suele ser muy significativo.

La eliminación de un escalón, la instalación de una rampa o la adecuación de un acceso pueden facilitar autonomía personal y reducir riesgos de caídas o aislamiento social.

Los servicios técnicos municipales estudiarán cada caso concreto para determinar qué tipo de intervención resulta más adecuada en función de las necesidades de cada vivienda o entorno urbano.

La campaña se desarrollará tanto en Talayuela como en sus pedanías de Santa María de las Lomas y Barquilla de Pinares.

La accesibilidad como derecho

La accesibilidad universal se ha convertido durante los últimos años en una de las principales líneas de trabajo dentro de las políticas públicas relacionadas con urbanismo y bienestar social.

Normativas estatales y autonómicas insisten cada vez más en la necesidad de adaptar espacios públicos y privados para garantizar igualdad de acceso y autonomía personal.

Además de la movilidad física, los especialistas recuerdan que mejorar accesibilidad contribuye también a combatir soledad, dependencia y aislamiento social entre personas mayores.

En municipios rurales, donde muchos servicios se encuentran dispersos y los desplazamientos son más complejos, estas medidas adquieren todavía mayor relevancia.

Una administración cercana al vecino

Desde el Ayuntamiento de Talayuela defienden esta iniciativa como una medida orientada a escuchar necesidades reales de los vecinos y actuar directamente sobre problemas cotidianos.

El consistorio insiste en la importancia de construir pueblos "más humanos, más accesibles y más comprometidos con quienes más lo necesitan".

La presentación de solicitudes permanecerá abierta a partir del próximo lunes 1 de junio y permitirá a los técnicos municipales analizar individualmente cada situación planteada por los vecinos.