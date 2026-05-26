Cortada la EX-108 en Zarza la Mayor por las labores de rescate de un camión

La carretera EX-108 permanece cortada al tráfico a la altura de Zarza la Mayor debido a las labores de rescate de un camión mediante una grúa de gran tonelaje.

Según la información facilitada, el corte afecta al punto kilométrico 128 de esta vía autonómica, donde han sido cerrados todos los carriles para permitir la intervención de los equipos encargados de retirar el vehículo.

La incidencia está provocando restricciones totales a la circulación mientras se espera que se desarrollen los trabajos de recuperación del camión a partir de las 13.00 horas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que originaron el operativo.

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Se recomienda a los conductores extremar la precaución y utilizar rutas alternativas hasta que la circulación pueda restablecerse con normalidad.