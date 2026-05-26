Aprender a fabricar tus propios productos de maquillaje en este taller de Moraleja

La cosmética naturalvolverá a abrirse paso entre jabones, aceites esenciales y productos ecológicos con la celebración de un nuevo taller juvenil en Moraleja. La actividad tendrá lugar este viernes en el Espacio para la Creación Joven y permitirá a jóvenes de entre 12 y 35 años aprender técnicas básicas para elaborar productos cosméticos a partir de ingredientes naturales.

La propuesta, completamente gratuita y con plazas limitadas, se presenta bajo una filosofía muy clara: aprender a crear productos sostenibles y llevárselos posteriormente a casa.

Desde la organización destacan además el creciente interés que despierta este tipo de actividades relacionadas con el autocuidado, la sostenibilidad y la elaboración artesanal de cosméticos libres de componentes químicos agresivos.

El auge de la cosmética natural

Durante los últimos años, la cosmética natural ha experimentado un importante crecimiento tanto en España como en el resto de Europa. El interés por productos más sostenibles, ingredientes ecológicos y fórmulas menos agresivas para la piel ha impulsado la aparición de talleres, pequeñas marcas artesanales y proyectos vinculados al consumo responsable.

La cosmética natural se basa principalmente en el uso de ingredientes de origen vegetal o mineral, evitando en gran medida conservantes sintéticos, siliconas, derivados del petróleo o perfumes artificiales presentes en muchos productos industriales.

Aceites vegetales, mantecas naturales, plantas aromáticas, arcillas o ceras vegetales forman parte habitualmente de este tipo de elaboraciones.

Qué se aprende en un taller de cosmética natural

Aunque cada taller puede variar según la temática y los materiales utilizados, este tipo de actividades suele incluir nociones básicas sobre elaboración de cremas, bálsamos labiales, jabones, exfoliantes o aceites corporales.

Uno de los aspectos más importantes es aprender a combinar correctamente ingredientes naturales y conocer las propiedades cosméticas de cada uno de ellos.

Por ejemplo, el aceite de oliva se utiliza frecuentemente por sus propiedades hidratantes y antioxidantes, mientras que ingredientes como el aloe vera ayudan a calmar la piel y plantas como la lavanda o la caléndula se emplean por sus efectos relajantes y regeneradores.

Además, muchos talleres incorporan también contenidos relacionados con higiene, conservación de productos y seguridad durante la manipulación de aceites esenciales y otros componentes naturales.

Ingredientes tradicionales muy ligados a Extremadura

La elaboración artesanal de cosméticos mantiene además una fuerte conexión con productos tradicionales del entorno rural extremeño.

El aceite de oliva, la miel, las plantas aromáticas o determinadas hierbas medicinales han sido utilizados históricamente en remedios caseros y preparados relacionados con el cuidado corporal.

En distintas zonas rurales de Extremadura todavía perviven conocimientos populares vinculados a jabones artesanales elaborados con aceite reciclado, ungüentos naturales o infusiones de plantas utilizadas para el cuidado de la piel.

Precisamente esa conexión entre tradición y sostenibilidad forma parte también del atractivo que actualmente despierta la cosmética natural entre las nuevas generaciones.

Un taller pensado para jóvenes

La actividad organizada en Moraleja se dirige específicamente a personas jóvenes de entre 12 y 35 años y se desarrollará en el Espacio para la Creación Joven entre las 17:00 y las 20:30 horas. Este es uno de los centros impulsados por el Instituto de la Juventud de Extremadura para fomentar actividades culturales, formativas y de ocio alternativo.

Desde estos espacios se promueven habitualmente propuestas vinculadas a creatividad, medio ambiente, bienestar y formación práctica.

El taller permitirá además que los participantes experimenten directamente con distintos ingredientes y técnicas de elaboración artesanal, pudiendo llevarse posteriormente a casa los productos realizados durante la actividad.

Sostenibilidad y consumo responsable

El auge de este tipo de talleres responde también a una creciente preocupación por los hábitos de consumo y el impacto ambiental de muchos productos de uso cotidiano.

La cosmética natural suele apostar por envases reutilizables, ingredientes biodegradables y procesos de elaboración más sostenibles, reduciendo tanto residuos como componentes contaminantes.

Además, muchas personas encuentran en este tipo de actividades una forma de recuperar procesos manuales y aprender alternativas más económicas y personalizadas frente a determinados productos comerciales.

Una tarde entre plantas, aceites y creatividad

La actividad permitirá que los participantes descubran una forma diferente de entender el autocuidado y el consumo cotidiano a través de procesos artesanales y sostenibles.

La jornada convertirá así el Espacio para la Creación Joven de Moraleja en un pequeño laboratorio artesanal donde jóvenes participantes podrán descubrir cómo elaborar cosmética natural desde cero a partir de ingredientes sencillos y técnicas básicas.