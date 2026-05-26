¿Sabes cuál fue la primera jota de la historia?: La provincia de Cáceres lucha por preservar su tradición musical

La música tradicional extremeña volverá a sonar con una mirada renovada gracias a 'Suite Al-Qázeres', un proyecto impulsado por la violinista extremeña Gema Díaz Guerra que busca transformar las jotas populares de la provincia de Cáceres en composiciones sinfónicas contemporáneas.

La iniciativa, acogida con interés por la Diputación Provincial de Cáceres, pretende reinterpretar el folklore cacereño desde una perspectiva musical moderna sin perder la esencia de una de las tradiciones más representativas de Extremadura.

El proyecto fue presentado este lunes al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, en un encuentro en el que también participaron el musicólogo Sebastián Díaz Iglesias y la asesora Rosario Guerra Iglesias, ambos vinculados desde hace años a la investigación y conservación de la música tradicional extremeña.

Un viaje musical por las comarcas cacereñas

La propuesta plantea la creación de siete piezas sinfónicas inspiradas en las diferentes zonas etnomusicales de la provincia de Cáceres.

Actualmente, el proyecto se encuentra inmerso en una primera fase de recopilación, estudio y transcripción de algunas de las jotas más representativas de cada territorio, además de otros elementos culturales asociados a cada comarca.

La intención pasa por conservar la esencia melódica y rítmica del folklore tradicional mientras se construye una propuesta musical contemporánea capaz de proyectarse más allá del ámbito regional.

El compositor Jorge Grundman será el encargado de desarrollar la estructura musical global y aportar unidad artística al conjunto de las composiciones antes de su posterior orquestación sinfónica.

Las jotas, símbolo de identidad en Cáceres

Las jotas forman parte desde hace siglos de la identidad cultural de buena parte de la provincia de Cáceres.

Aunque muchas veces se asocian especialmente a Aragón o Navarra, Extremadura posee una de las tradiciones más ricas y variadas del país en torno a las jotas, especialmente en la provincia cacereña.

Durante generaciones, las jotas han acompañado fiestas populares, bodas, celebraciones religiosas, labores agrícolas y encuentros vecinales en numerosos pueblos extremeños.

Cada comarca desarrolló además variantes propias tanto en ritmo como en vestimenta, instrumentos y formas de baile, dando lugar a un patrimonio folklórico extraordinariamente diverso.

Zonas como el Valle del Jerte, La Vera, Sierra de Gata, Las Hurdes o el entorno de Villuercas conservan todavía hoy jotas con características muy diferenciadas.

Una tradición nacida de la transmisión oral

El origen exacto de las primeras jotas extremeñas resulta difícil de precisar debido a que el folklore tradicional se transmitía oralmente y rara vez quedaba documentado por escrito.

Especialistas en etnomusicología consideran que muchas de estas piezas fueron evolucionando a partir de antiguos bailes populares y melodías tradicionales transmitidas entre generaciones.

La jota comenzó a consolidarse como uno de los géneros más representativos del folklore extremeño especialmente entre los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con el auge de fiestas populares y celebraciones comunitarias en el medio rural.

Durante décadas, músicos populares, tamborileros y agrupaciones folklóricas desempeñaron un papel fundamental en la conservación de estas melodías.

'El Redoble', la jota más antigua documentada

Dentro de ese patrimonio musical, 'El Redoble' está considerada como la jota más antigua documentada de la provincia de Cáceres y una de las piezas más emblemáticas del folklore extremeño.

Esta composición tradicional ha sido estudiada y recuperada por investigadores y agrupaciones folklóricas debido a su enorme valor histórico y musical.

Aunque resulta imposible determinar con exactitud cuándo surgió por primera vez, 'El Redoble' aparece habitualmente señalada como una de las jotas más antiguas conservadas dentro del repertorio cacereño.

Su estructura musical y su presencia continuada en celebraciones populares la han convertido en una referencia fundamental dentro del folklore provincial.

Folklore y modernidad

Uno de los grandes objetivos de 'Suite Al-Qázeres' pasa precisamente por acercar ese patrimonio musical tradicional a nuevos públicos mediante formatos contemporáneos.

El presidente de la Diputación destacó durante la presentación "el enorme valor de un proyecto que nace desde el respeto a nuestras raíces y que apuesta por preservar el patrimonio cultural extremeño desde una mirada contemporánea".

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres en la reunión con el musicólogo Sebastián Díaz Iglesias. / Cedida a El Periódico Extremadura

Por su parte, Sebastián Díaz Iglesias subrayó "la extraordinaria riqueza melódica y cultural de las jotas extremeñas" y defendió la necesidad de proyectar esa tradición más allá del ámbito local.

Mantener viva la memoria musical extremeña

El folklore continúa siendo uno de los grandes elementos de identidad colectiva en numerosos municipios cacereños.

Agrupaciones de coros y danzas, asociaciones culturales y festivales tradicionales siguen desempeñando un papel clave en la conservación de músicas, bailes y vestimentas populares.

Proyectos como 'Suite Al-Qázeres' buscan ahora tender un puente entre esa memoria tradicional y nuevas formas de creación artística.

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Porque detrás de cada jota no solo hay música y baile, sino también siglos de historia compartida, memoria popular y una manera de entender la identidad cultural de la provincia de Cáceres.