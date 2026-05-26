Juegos y manualidades para descubrir el reconocimiento que solo tiene una playa de interior de la provincia de Cáceres

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara pone el foco sobre la sostenibilidad y la educación ambiental con un nuevo taller infantil dedicado a las banderas azules, uno de los distintivos medioambientales más reconocidos de Europa. La actividad se celebrará este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque, situado en Cañamero, y estará dirigida a niños y niñas a partir de cinco años.

Bajo el título '¿Qué es una bandera azul?', la propuesta combinará explicaciones didácticas, juegos y actividades manuales para acercar a los más pequeños el significado de este reconocimiento vinculado a playas, senderos y espacios naturales.

Aprender qué significa una bandera azul

La actividad estará coordinada por Laura Herrera, técnico en Medio Ambiente del CRV Geoparque, y Carmen Montes, técnico en Turismo.

Durante el desarrollo del taller, los participantes conocerán qué representa una bandera azul y cuáles son los criterios que deben cumplir playas, senderos o puertos deportivos para obtener este distintivo internacional.

Además de las explicaciones teóricas, los niños elaborarán un mapa de Extremadura con las diferentes playas y senderos azules reconocidos actualmente en la región y realizarán también una réplica manual de una bandera azul.

Desde la organización explican que el objetivo pasa por acercar conceptos de sostenibilidad y respeto ambiental de una forma sencilla y participativa.

Qué es una bandera azul

La bandera azul es un distintivo internacional impulsado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) dentro del programa europeo Foundation for Environmental Education (FEE).

Este reconocimiento distingue espacios que cumplen criterios relacionados con la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad, la gestión sostenible y la educación ambiental.

Aunque tradicionalmente se asocia sobre todo a playas costeras, durante los últimos años también se ha extendido a senderos, puertos deportivos y playas de interior.

La concesión de estas banderas se revisa anualmente y exige mantener parámetros relacionados con la limpieza del agua, la conservación del entorno, la información ambiental o la existencia de servicios adecuados para visitantes.

Las banderas azules en la provincia de Cáceres

La provincia de Cáceres ha ido ganando protagonismo en los últimos años dentro de este reconocimiento gracias especialmente al auge del turismo de naturaleza y de agua dulce.

Uno de los casos más conocidos es la Playa del Cancho del Fresno, en Cañamero, situada en pleno Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara. Se trata de la única playa de interior de la provincia cacereña que cuenta actualmente con bandera azul.

Ubicada junto al embalse del Cancho del Fresno y el desfiladero del río Ruecas, este espacio se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza y baño interior en Extremadura.

La zona destaca por la calidad ambiental de sus aguas, los servicios disponibles y el entorno paisajístico que la rodea, marcado por sierras cuarcíticas, bosque mediterráneo y rutas senderistas.

Senderos azules y turismo sostenible

El reconocimiento de bandera azul se ha extendido también a senderos naturales, otra de las líneas sobre las que trabaja el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Los senderos azules distinguen itinerarios que unen conservación ambiental, interpretación del paisaje y uso sostenible del territorio.

En Extremadura, varias rutas naturales vinculadas a embalses, gargantas y espacios protegidos han comenzado a incorporarse progresivamente a este modelo de certificación ambiental.

Precisamente el Geoparque mantiene desde hace años una estrategia muy vinculada al geoturismo, la divulgación ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural mediante actividades dirigidas tanto a visitantes como a población local.

Educación ambiental para los más pequeños

El taller comenzará a las 16:00 horas, tendrá una duración aproximada de dos horas y será completamente gratuito. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción a través del correo electrónico del propio Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque.

La propuesta combina actividades lúdicas, manualidades y contenidos relacionados con el medio ambiente. Con esta dinámica se busca además acercar a los niños conceptos relacionados con la protección del entorno desde edades tempranas.

Durante la jornada, los niños podrán aprender de forma práctica cómo el turismo sostenible y la protección ambiental pueden convivir dentro de algunos de los espacios naturales más representativos de Extremadura, utilizando como referencia elementos como mapas, senderos, playas y las conocidas banderas azules.