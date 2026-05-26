Un memorial con 200 rosales honra la memoria de María Varela en Aldeanueva del Camino

Aldeanueva del Camino volverá a recordar este miércoles a María Varela, la vecina de 38 años fallecida hace ahora un año en un caso que continúa investigándose judicialmente como un presunto crimen de violencia de género.

El Ayuntamiento ha organizado un acto homenaje que se celebrará el 27 de mayo a las 19.00 horas y que servirá para inaugurar un nuevo espacio verde creado en memoria de la víctima.

Un memorial con 200 rosales

El consistorio ha acondicionado una zona del municipio donde se han plantado 200 rosales y se ha instalado un monolito con la inscripción "Serás la estrella que ilumina Aldeanueva del Camino". El acto pretende convertirse en un espacio de recuerdo permanente y de rechazo a la violencia machista.

La ceremonia contará con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; y la directora de la Casa de la Mujer, Raquel Muñoz. Además, la hermana de María dirigirá unas palabras a los asistentes y la artista Judith 7 Lunas ofrecerá una actuación musical durante el homenaje.

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a participar tanto a los vecinos del municipio como a alcaldes y representantes institucionales de localidades del entorno del Valle del Ambroz.

Minuto de silencio en Presidencia de la Junta por el crimen de Aldeanueva del Camino. / Junta de Extremadura

El homenaje llega justo en el primer aniversario de un suceso que tiñó de negro a la localidad. Justo un año de aquel 27 de mayo de 2025, fecha en la que María Varela falleció presuntamente a manos de su pareja en la vivienda que ambos compartían en Aldeanueva del Camino.

La causa continúa instruyéndose en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Cáceres por un presunto delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género y será finalmente enjuiciada por un jurado popular una vez se abra la fase de juicio oral, según confirmaron fuentes judiciales a El Periódico Extremadura.

El acusado continúa en prisión provisional

El principal investigado es Javier Gil, de 39 años en el momento de los hechos, que permanece en prisión provisional como presunto autor de la agresión con arma blanca que acabó con la vida de María.

Según las diligencias judiciales, tras la agresión la víctima cayó o fue arrojada desde el balcón de la vivienda en circunstancias que siguen bajo investigación. El acusado también resultó herido tras precipitarse desde el mismo lugar.

El testimonio clave de dos peregrinos

La investigación tuvo un elemento clave en el testimonio de dos peregrinos israelíes que recorrían la Vía de la Plata en bicicleta y que presenciaron lo ocurrido desde el exterior del inmueble. Ambos dieron aviso a los servicios de emergencia y posteriormente ratificaron su declaración por videoconferencia ante la autoridad judicial.

La defensa del acusado sostiene que existen contradicciones en algunos testimonios y mantiene que los hechos ocurrieron en circunstancias "muy especiales", aludiendo además al consumo de sustancias por parte de la pareja.

El pleno de la Diputación de Cáceres realiza un minuto de silencio por la mujer asesinada en Aldeanueva del Camino. / Cedida

La causa refleja asimismo que no existían denuncias previas por violencia de género ni constaba seguimiento alguno en el sistema VioGén.

Mientras el procedimiento judicial continúa avanzando hacia la constitución formal del jurado popular y la futura calificación fiscal, Aldeanueva del Camino se prepara ahora para recordar a María con un acto cargado de simbolismo y memoria colectiva un año después de su muerte.