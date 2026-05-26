Inversión patrimonial
Nuevos espacios, más visitas y mejoras históricas: así cambia el Monasterio de Yuste
El conjunto monumental recibe una inversión de 2,5 millones de euros para modernizar sus instalaciones y adaptarlas a nuevos usos culturales y turísticos
El Real Sitio del Monasterio de Yuste encara la recta final de una de las mayores actuaciones de conservación acometidas en las últimas décadas. Patrimonio Nacional ha invertido 2,5 millones de euros en la modernización y rehabilitación del conjunto monumental con el objetivo de preservar su valor histórico y adaptar parte de sus espacios a nuevos usos culturales y turísticos.
Las obras, iniciadas en julio de 2025 y financiadas con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concluirán previsiblemente este verano sin que el monasterio haya tenido que cerrar sus puertas al público.
La intervención se ha centrado tanto en la mejora estructural del edificio como en la reorganización de algunos de sus espacios más emblemáticos. Uno de los trabajos principales se ha desarrollado en el claustro renacentista, donde se está renovando la cubierta de la zona norte para reforzar la conservación del inmueble y evitar problemas derivados del paso del tiempo.
Cambios en el interior
En paralelo, también se está adecuando el interior del monasterio para trasladar la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, una actuación que permitirá liberar dependencias de la planta baja del Palacio de Carlos V y ampliar así el recorrido destinado a las visitas turísticas.
La transformación de la antigua enfermería en la futura Biblioteca del Monasterio constituye otra de las piezas clave del proyecto. El nuevo espacio albergará valiosos fondos bibliográficos de la Junta de Extremadura, entre ellos las colecciones Vicente Cadenas y Monástica, además de 22 cantorales de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Para adaptar estas instalaciones a las necesidades de conservación documental, las obras han incluido nuevos sistemas de iluminación, mejoras estructurales para soportar mayor peso y una preinstalación de climatización específica para la protección de los ejemplares históricos.
Tecnología en el palacio imperial
La actuación también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Patrimonio Nacional ha renovado la iluminación interior de las zonas visitables mediante tecnología LED, ha instalado nuevos faroles en ambos claustros y ha habilitado puntos de recarga para vehículos eléctricos destinados al servicio del recinto.
Pese al alcance de las obras, el monasterio ha mantenido durante todo este tiempo su actividad habitual y el circuito de visitas no se ha visto alterado, permitiendo que turistas y visitantes continúen accediendo con normalidad a uno de los principales referentes patrimoniales de Extremadura.
La renovación del conjunto monumental no terminará aquí. Patrimonio Nacional ya trabaja en una segunda fase que contempla la creación de un nuevo Centro de Recepción del Visitante en la planta baja del Palacio de Carlos V. El futuro espacio integrará una tienda y un acceso directo al Patio del Emperador y a la senda paisajística del enclave, con el propósito de completar y modernizar la experiencia turística en Yuste.
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