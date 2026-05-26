Recurso
El PSOE de Palomero cuestiona la legalidad de un expediente económico aprobado por el Ayuntamiento
El Grupo Municipal Socialista impugna la modificación presupuestaria de 165.000 euros por presuntas irregularidades en el procedimiento extraordinario
El Grupo Municipal Socialista de Palomero ha llevado a los tribunales la modificación presupuestaria aprobada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que el procedimiento administrativo seguido presenta diversas irregularidades.
La formación socialista ha informado de la presentación de un recurso contencioso-administrativo relacionado con un expediente económico aprobado el pasado mes de diciembre mediante un procedimiento extraordinario y urgente. Según sostiene el PSOE local, la modificación ascendía a cerca de 165.000 euros, una cantidad que representa aproximadamente un tercio del presupuesto municipal.
Desde el grupo municipal explican que la situación se enmarca en un periodo en el que el consistorio habría estado funcionando durante meses sin una secretaría municipal estable, circunstancia que, aseguran, provocó la acumulación de expedientes y reparos técnicos pendientes de resolver.
Los socialistas señalan además que, tras la incorporación de un nuevo secretario municipal, continuaron tramitándose procedimientos sobre los que ya habían mostrado discrepancias, especialmente aquellos vinculados a pagos que inicialmente no figuraban en las cuentas municipales.
Alegaciones "no debatidas"
Durante el pleno en el que se debatió la modificación presupuestaria, el PSOE asegura que ya advirtió de posibles defectos de forma en la tramitación y anunció que registraría un escrito de alegaciones contra el expediente.
Posteriormente, el Grupo Socialista presentó formalmente dichas objeciones, aunque denuncia que "no fueron leídas ni debatidas" en la sesión plenaria correspondiente. Asimismo, critica que más tarde se publicara en el Boletín Oficial que no constaban alegaciones presentadas.
Desde el PSOE de Palomero afirman haber solicitado en varias ocasiones acceso a documentación relacionada con el expediente y sostienen que cuentan con grabaciones, vídeos de plenos y registros administrativos que respaldarían su versión de los hechos. También destacan que el recurso judicial ya ha sido admitido a trámite.
La formación insiste en que su actuación "no busca perjudicar a proveedores ni a trabajadores municipales", remarcando que los pagos afectados ya habrían sido efectuados, sino garantizar "la transparencia, el cumplimiento de la legalidad y el correcto funcionamiento institucional del Ayuntamiento".
"No vamos a dar un paso atrás en la defensa de la legalidad y la transparencia municipal", señalan desde el Grupo Socialista, que considera necesario que los vecinos conozcan "la situación administrativa y económica" del consistorio.
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