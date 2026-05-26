Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Recurso

El PSOE de Palomero cuestiona la legalidad de un expediente económico aprobado por el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista impugna la modificación presupuestaria de 165.000 euros por presuntas irregularidades en el procedimiento extraordinario

Álvaro Sánchez Cotrina, Secretario general del PSOE de Extremadura.

Álvaro Sánchez Cotrina, Secretario general del PSOE de Extremadura. / PSOE Provincia de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El Grupo Municipal Socialista de Palomero ha llevado a los tribunales la modificación presupuestaria aprobada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que el procedimiento administrativo seguido presenta diversas irregularidades.

La formación socialista ha informado de la presentación de un recurso contencioso-administrativo relacionado con un expediente económico aprobado el pasado mes de diciembre mediante un procedimiento extraordinario y urgente. Según sostiene el PSOE local, la modificación ascendía a cerca de 165.000 euros, una cantidad que representa aproximadamente un tercio del presupuesto municipal.

Desde el grupo municipal explican que la situación se enmarca en un periodo en el que el consistorio habría estado funcionando durante meses sin una secretaría municipal estable, circunstancia que, aseguran, provocó la acumulación de expedientes y reparos técnicos pendientes de resolver.

Los socialistas señalan además que, tras la incorporación de un nuevo secretario municipal, continuaron tramitándose procedimientos sobre los que ya habían mostrado discrepancias, especialmente aquellos vinculados a pagos que inicialmente no figuraban en las cuentas municipales.

Alegaciones "no debatidas"

Durante el pleno en el que se debatió la modificación presupuestaria, el PSOE asegura que ya advirtió de posibles defectos de forma en la tramitación y anunció que registraría un escrito de alegaciones contra el expediente.

Posteriormente, el Grupo Socialista presentó formalmente dichas objeciones, aunque denuncia que "no fueron leídas ni debatidas" en la sesión plenaria correspondiente. Asimismo, critica que más tarde se publicara en el Boletín Oficial que no constaban alegaciones presentadas.

Palomero.

Palomero. / Turismo Ambroz-Cáparra

Desde el PSOE de Palomero afirman haber solicitado en varias ocasiones acceso a documentación relacionada con el expediente y sostienen que cuentan con grabaciones, vídeos de plenos y registros administrativos que respaldarían su versión de los hechos. También destacan que el recurso judicial ya ha sido admitido a trámite.

La formación insiste en que su actuación "no busca perjudicar a proveedores ni a trabajadores municipales", remarcando que los pagos afectados ya habrían sido efectuados, sino garantizar "la transparencia, el cumplimiento de la legalidad y el correcto funcionamiento institucional del Ayuntamiento".

Noticias relacionadas

"No vamos a dar un paso atrás en la defensa de la legalidad y la transparencia municipal", señalan desde el Grupo Socialista, que considera necesario que los vecinos conozcan "la situación administrativa y económica" del consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
  2. Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
  3. El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
  4. Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
  5. Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
  6. Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal
  7. Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
  8. Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos': el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado

El Barrantes-Cervantes inaugura «Ovejero. Tensiones cromáticas», una inmersión en el lenguaje abstracto del color

El Barrantes-Cervantes inaugura «Ovejero. Tensiones cromáticas», una inmersión en el lenguaje abstracto del color

Un memorial con 200 rosales honra la memoria de María Varela en Aldeanueva del Camino

Un memorial con 200 rosales honra la memoria de María Varela en Aldeanueva del Camino

El PSOE de Palomero cuestiona la legalidad de un expediente económico aprobado por el Ayuntamiento

El PSOE de Palomero cuestiona la legalidad de un expediente económico aprobado por el Ayuntamiento

La escapada no termina en la ruta: qué ver y dónde dormir tras recorrer el Collado de Landrino

La escapada no termina en la ruta: qué ver y dónde dormir tras recorrer el Collado de Landrino

Absuelta la acusada de llamar ‘rumanos de mierda’ a una pareja en un pueblo de Cáceres

Nuevos espacios, más visitas y mejoras históricas: así cambia el Monasterio de Yuste

Nuevos espacios, más visitas y mejoras históricas: así cambia el Monasterio de Yuste

Juegos y manualidades para descubrir el reconocimiento que solo tiene una playa de interior de la provincia de Cáceres

Juegos y manualidades para descubrir el reconocimiento que solo tiene una playa de interior de la provincia de Cáceres

Aprender a fabricar tus propios productos de maquillaje en este taller de Moraleja

Aprender a fabricar tus propios productos de maquillaje en este taller de Moraleja
Tracking Pixel Contents