La escapada no termina en la ruta: qué ver y dónde dormir tras recorrer el Collado de Landrino

La ruta al Collado de Landrino, en pleno término municipal de Navezuelas, se ha convertido en una de las propuestas senderistas más atractivas para quienes buscan combinar naturaleza, montaña y patrimonio dentro del Geoparque Mundial Uneso Villuercas-Ibores-Jara.

Sin embargo, la experiencia no tiene por qué terminar al regresar al punto de inicio. El entorno permite ampliar fácilmente la escapada durante varios días recorriendo algunos de los paisajes más reconocibles y valiosos del noreste de la provincia de Cáceres.

Una ruta entre sierras y relieve apalachense

El Collado de Landrino se sitúa en una de las zonas de mayor valor paisajístico del Geoparque, un territorio reconocido por la Unesco debido a la singularidad geológica de sus sierras, valles y formaciones cuarcíticas.

La ruta atraviesa áreas de montaña donde el relieve apalachense se muestra de manera especialmente visible. Este tipo de paisaje, caracterizado por alineaciones montañosas paralelas y valles estrechos, constituye una de las grandes señas de identidad geológica de la zona.

Durante el recorrido, los senderistas atraviesan caminos forestales, laderas serranas y zonas de vegetación mediterránea donde el silencio y la sensación de aislamiento forman parte de la experiencia.

Además del interés paisajístico, el entorno permite observar algunos de los rasgos geológicos que llevaron a este territorio a obtener el reconocimiento de Geoparque Mundial de la Unesco en 2011.

Bosques, fauna y biodiversidad

Uno de los grandes atractivos de la ruta es precisamente la riqueza natural que acompaña el recorrido.

Las laderas y vaguadas cercanas al Collado de Landrino conservan una importante representación de bosque mediterráneo y vegetación serrana. Encinas, alcornoques, madroños, brezos y extensas manchas de jaras forman parte habitual del paisaje.

En las zonas más húmedas aparecen además especies vegetales asociadas a pequeños arroyos y áreas de sombra, generando una notable diversidad ecológica.

La fauna constituye también uno de los elementos destacados del recorrido. El entorno sirve de hábitat para ciervos, jabalíes y numerosas aves rapaces que sobrevuelan habitualmente las sierras del geoparque.

Águilas, buitres y otras especies vinculadas a espacios de montaña pueden observarse con relativa facilidad en distintos puntos del itinerario, especialmente durante primeras horas de la mañana o al atardecer.

Navezuelas como punto de partida

La ubicación de Navezuelas convierte además al municipio en una excelente puerta de entrada para recorrer buena parte del geoparque.

La localidad mantiene una estrecha relación con el senderismo y el turismo de naturaleza gracias a su entorno montañoso y a la cercanía de numerosos caminos tradicionales y rutas señalizadas.

En los últimos años, el municipio ha ido reforzando además su presencia dentro de la oferta de turismo rural del norte cacereño.

Dónde alojarse tras la caminata

Para quienes quieran prolongar la experiencia, distintos portales especializados recogen opciones de alojamiento rural tanto en Navezuelas como en municipios próximos.

Entre las alternativas aparece la casa rural Valle del Almonte, situada dentro del propio municipio, además de otros hospedajes distribuidos entre Berzocana, Guadalupe y Cañamero.

La variedad de alojamientos permite adaptar la escapada a distintos perfiles de visitante, desde quienes buscan tranquilidad después de una jornada de senderismo hasta quienes prefieren aprovechar varios días para conocer el patrimonio histórico y natural del geoparque.

Una de las visitas más habituales tras recorrer la zona es Guadalupe, considerada uno de los grandes referentes patrimoniales de Extremadura.

Su Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993 y constituye uno de los principales conjuntos históricos y religiosos de la región.

El municipio conserva además calles porticadas, arquitectura tradicional y un importante ambiente turístico vinculado tanto al patrimonio religioso como a la gastronomía y al turismo rural.

Arte rupestre y arqueología

El geoparque ofrece también importantes atractivos relacionados con la prehistoria y el arte rupestre.

En Cañamero se encuentra la conocida Cueva de la Chiquita o de Álvarez, considerada la primera cavidad con pinturas rupestres descubierta científicamente en la provincia de Cáceres.

El enclave conserva más de un centenar de signos y representaciones esquemáticas vinculadas a comunidades prehistóricas que habitaron este territorio hace miles de años.

Muy cerca aparece también Berzocana, otro de los municipios más vinculados al patrimonio arqueológico del geoparque.

Su parque arqueológico conecta distintos abrigos con arte rupestre mediante la ruta señalizada SL-CC 254, un itinerario donde naturaleza, arqueología y paisaje se mezclan en plena montaña.

Cabañas del Castillo y los paisajes más icónicos

A pocos kilómetros de la zona se encuentra además Cabañas del Castillo, probablemente uno de los lugares más fotografiados del geoparque.

Sus crestas cuarcíticas, coronadas por las ruinas del castillo medieval, representan una de las imágenes más espectaculares del relieve apalachense extremeño.

La zona constituye además otro de los puntos más frecuentados por senderistas y aficionados a la fotografía de paisaje.

Mucho más que una ruta de montaña

La subida al Collado de Landrino termina convirtiéndose así en mucho más que una ruta senderista. El recorrido permite enlazar montaña, geología, biodiversidad y patrimonio histórico dentro de uno de los territorios más singulares de Extremadura.

Desde los bosques mediterráneos de Navezuelas hasta los paisajes cuarcíticos de Cabañas del Castillo o el legado histórico de Guadalupe, el entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ofrece la posibilidad de transformar una simple caminata en una escapada completa por el corazón natural y cultural del noreste cacereño.