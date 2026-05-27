Más de 100 efectivos participan en el gran simulacro de incendios forestales desarrollado en Alcuéscar

La localidad cacereña de Alcuéscar se convirtió este miércoles en el epicentro de un amplio operativo de emergencias con motivo del simulacro de incendio forestal organizado por la Junta de Extremadura para poner a prueba el funcionamiento del Plan Infocaex ante la inminente llegada de la época de peligro alto de incendios, que comenzará oficialmente el próximo 1 de junio.

El ejercicio movilizó a más de 100 efectivos de emergencias, junto a 40 voluntarios de la localidad y un total de 28 vehículos de intervención, en una jornada marcada por evacuaciones preventivas, confinamientos y sistemas de alerta a la población.

Alcuéscar pone a prueba el Plan Infocaex antes del verano

El simulacro, coordinado por la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, permitió evaluar la capacidad de respuesta de los distintos organismos implicados ante una situación real de incendio forestal.

Durante varias horas se activó el dispositivo completo del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), considerado el principal protocolo regional frente a grandes incendios.

Imagen de los efectivos desplegados en el simulacro. / Junta de Extremadura

Uno de los aspectos clave del ejercicio fue comprobar la coordinación entre el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), además del funcionamiento de las comunicaciones entre todos los servicios participantes.

Dos incendios simulados y evacuaciones preventivas en Alcuéscar

El operativo recreó dos focos de incendio en diferentes puntos del municipio. El primero se situó al sur de Alcuéscar, en una zona forestal cercana al casco urbano. Ante el hipotético avance del humo y las llamas, se ordenó el alejamiento preventivo de vecinos del barrio de La Fora, mientras el resto de la población permanecía confinada como medida de autoprotección.

Durante el simulacro también se activaron distintos sistemas de aviso ciudadano, incluyendo bandos municipales, comunicación puerta a puerta y el sistema ES-Alert, que permite enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles.

Evacuación del IES Santa Lucía del Trampal

La segunda fase del ejercicio trasladó la emergencia simulada a la zona norte del municipio, en las inmediaciones del IES Santa Lucía del Trampal y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF).

Como parte del operativo se llevó a cabo la evacuación del instituto, una actuación que afectó potencialmente a 231 alumnos. Paralelamente, se estableció el confinamiento preventivo del CAMF y se contempló la posible evacuación de la Casa de la Misericordia.

Las personas desplazadas durante el simulacro fueron derivadas al pabellón polideportivo Tres de Abril, habilitado como punto seguro de recepción y atención debido a su capacidad y ubicación estratégica dentro del municipio.

Imagen del simulacro. / Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura destacó la importancia de este tipo de ejercicios prácticos para mejorar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencias antes de los meses de mayor riesgo de incendios forestales.

Preparación ante una campaña forestal especialmente sensible

Con este despliegue, Extremadura refuerza los mecanismos de prevención y respuesta ante una campaña forestal que comenzará en apenas unos días y que volverá a poner a prueba la capacidad de reacción de los equipos de emergencias en una región especialmente vulnerable durante el verano por las altas temperaturas y la masa forestal existente.