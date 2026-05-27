Más accesible y eficiente: así será el nuevo consultorio médico que proyecta Romangordo

El Ayuntamiento de Romangordo ha sacado a licitación las obras para construir un nuevo consultorio médico local en la calle Fuente, un proyecto con el que el municipio pretende renovar por completo unas instalaciones sanitarias que actualmente se encuentran obsoletas y que serán derribadas en su totalidad para dar paso a un edificio moderno, accesible y adaptado a la normativa actual.

La actuación contará con un presupuesto base de licitación de 206.358,24 euros y un plazo de ejecución previsto de doce meses. El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 22 de mayo, se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado.

Mejora en la atención sanitaria

El nuevo edificio se levantará sobre el solar que ocupa el actual consultorio, situado en el número 12 de la calle Fuente. Según recoge la memoria técnica del proyecto, las instalaciones existentes serán demolidas completamente para construir un inmueble sanitario de nueva planta, diseñado específicamente para mejorar la atención médica y las condiciones tanto de los pacientes como del personal sanitario.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Miguel López-Pedraza del Moral y contempla un consultorio de una sola planta con una superficie construida de 120,18 metros cuadrados, notablemente superior a la del edificio actual, que apenas supera los 79 metros cuadrados.

Cómo será el nuevo centro sanitario

La futura infraestructura sanitaria contará con diferentes espacios destinados a la atención y espera de los usuarios. Entre ellos se incluyen una consulta médica, una consulta de enfermería, sala de espera, almacén, cuarto de limpieza y varios aseos, entre ellos uno adaptado para personas con movilidad reducida.

Proyección de cómo será el nuevo consultorio. / Coade

La memoria del proyecto subraya además que el edificio ha sido diseñado cumpliendo el Código Técnico de la Edificación y la normativa autonómica de accesibilidad y habitabilidad. El objetivo es garantizar la seguridad, la funcionalidad y la eficiencia energética de las instalaciones.

Eficiencia energética y materiales modernos

En el apartado constructivo, el proyecto prevé materiales y sistemas orientados a mejorar el aislamiento térmico y el confort interior. La nueva edificación dispondrá de carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico y cristales tipo “climalit”, pavimento porcelánico antideslizante, cubierta aislada y sistemas de ventilación y saneamiento renovados.

Además, el consultorio incorporará un sistema de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, una medida enfocada al ahorro energético y a la sostenibilidad del edificio.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de junio, mientras que la apertura de sobres está prevista para el día siguiente.

La adjudicación valorará especialmente la reducción del plazo de ejecución, además de la oferta económica y la ampliación del periodo de garantía.

Apuesta por reforzar los servicios públicos en el medio rural

Con esta actuación, Romangordo busca modernizar uno de sus servicios públicos esenciales en un momento en el que muchos pequeños municipios del medio rural reclaman mejoras en las infraestructuras sanitarias para combatir la pérdida de población y garantizar una atención médica cercana y de calidad.