Disfruta de una tarde de baile por solo dos euros: el plan solidario que te propone Arroyo de la Luz para este jueves

El Cine Teatro Municipal de Arroyo de la Luz cambiará durante una tarde los aplausos habituales por un objetivo mucho más solidario. La gala 'Bailemos por una buena causa' reunirá música, coreografías y ritmos latinos para recaudar fondos destinados a Aspainca en una cita donde el espectáculo servirá también como apoyo directo a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

El evento tendrá lugar este jueves a las 19:00 horas en el Cine Teatro Municipal y reunirá distintas exhibiciones de baile en una tarde marcada por el ambiente solidario y la participación local.

Una gala solidaria abierta a todo el municipio

La entrada tendrá un precio simbólico de dos euros y toda la recaudación obtenida durante la gala será destinada íntegramente a Aspainca.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada tanto en la multitienda El Santo como en Ferretería Velasco, uno de los establecimientos colaboradores de esta actividad benéfica.

Además de las actuaciones, durante el evento también se realizará el sorteo de un artículo patrocinado precisamente por Ferretería Velasco.

La gala cuenta igualmente con el respaldo del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, Papelería El Kubo y la estilista Olalla Manzano, entidades y negocios locales que se han sumado a una propuesta que busca unir cultura, ocio y compromiso social.

Qué es Aspainca

Aspainca forma parte de Plena Inclusión Extremadura, federación que agrupa a diferentes asociaciones dedicadas al apoyo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la región.

La entidad trabaja principalmente en ámbitos relacionados con atención social, inclusión, autonomía personal y apoyo familiar, desarrollando actividades orientadas tanto a personas con discapacidad como a su entorno cercano.

Entre sus líneas de actuación aparecen programas de integración social, actividades ocupacionales, apoyo educativo y promoción de participación comunitaria.

Las asociaciones integradas dentro de Plena Inclusión desempeñan además un importante papel dentro del tejido social extremeño, especialmente en municipios pequeños donde este tipo de recursos resultan fundamentales para muchas familias.

La gala solidaria organizada en Arroyo de la Luz busca precisamente colaborar con esa labor diaria mediante una actividad abierta al conjunto de la población.

Fitness y bailes latinos

Uno de los principales atractivos de la gala será la participación conjunta de Laubeat Baile y Fitness y del grupo Pilar y Rafa Bailes Latinos, encargados de llenar el escenario de coreografías, música y exhibiciones pensadas para todos los públicos.

Laubeat Baile y Fitness se ha consolidado durante los últimos años como una propuesta muy vinculada a actividades deportivas, coreográficas y de baile colectivo, participando en exhibiciones y eventos relacionados con danza fitness y ritmos musicales modernos.

Sus actuaciones suelen mezclar música comercial, dinámicas grupales y ritmos latinos dentro de una fórmula que ha ganado enorme popularidad en actividades deportivas colectivas y exhibiciones locales.

Junto a ellos participarán también Pilar y Rafa Bailes Latinos, una pareja muy ligada a la enseñanza y difusión de bailes latinos en la provincia cacereña. Sus exhibiciones suelen centrarse especialmente en estilos como salsa, bachata o merengue, disciplinas que durante los últimos años han experimentado un importante crecimiento dentro de las actividades de ocio y baile social.

Baile y solidaridad

La gala volverá a poner además el foco sobre el papel que desempeñan los eventos solidarios dentro de muchos municipios extremeños.

Conciertos, festivales, carreras populares o actividades culturales benéficas forman parte cada vez más habitual de la vida social de numerosas localidades, donde asociaciones, negocios y administraciones colaboran para recaudar fondos destinados a causas sociales.

En el caso de Arroyo de la Luz, el baile servirá como vehículo para generar apoyo económico y visibilidad hacia el trabajo desarrollado por Aspainca y las entidades vinculadas a Plena Inclusión.

Una tarde para bailar por una buena causa

Cuando termine la música y se apaguen los focos del teatro, quedará algo más importante que la propia gala: la sensación de que un gesto pequeño, como asistir a una actuación o comprar una entrada solidaria, puede ayudar a sostener proyectos que acompañan cada día a muchas familias.

Y eso, en un pueblo donde casi todos se conocen, termina teniendo un valor que va mucho más allá del escenario