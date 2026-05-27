Un boleto de Villa del Campo gana más de 30.000 euros en la Bonoloto

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Cáceres. Un boleto sellado en la localidad de Villa del Campo ha resultado premiado con 30.065,92 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes gracias a un acierto de segunda categoría.

La apuesta fue validada en el Despacho Receptor número 19.540, situado en la travesía de Hernán Cortés, número 6, un establecimiento que este miércoles se ha convertido en uno de los temas de conversación entre los vecinos del municipio tras conocerse el resultado del sorteo.

Un boleto premiado en Cáceres

La combinación ganadora de la Bonoloto estuvo formada por los números 18, 28, 22, 31, 26 y 11. El número complementario correspondió al 3 y el reintegro al 9. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.478.933,50 euros.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, en esta categoría —cinco aciertos más el complementario— se registraron un total de cinco boletos acertantes en toda España.

Además del validado en Villa del Campo, también resultaron premiadas apuestas selladas en Tarragona, Vigo y Madrid, así como otra tramitada a través del canal oficial de internet de Loterías. El premio de primera categoría, correspondiente a seis aciertos, recayó en un único boleto validado en la Administración de Loterías número 7 de Albacete, ubicada en la avenida de España.

Aunque la cuantía está lejos de los grandes botes millonarios, los más de 30.000 euros repartidos en la localidad cacereña han llevado la ilusión a este pequeño municipio de la provincia, donde no es habitual que los sorteos nacionales dejen premios destacados.

La suerte vuelve a pasar por la provincia de Cáceres

La noticia corrió rápidamente este miércoles entre los vecinos de Villa del Campo, alimentando las especulaciones sobre quién puede ser el afortunado ganador o ganadora del premio.

No es la primera vez que la suerte visita la provincia de Cáceres, pero sí supone un nuevo motivo de celebración para Villa del Campo, que ha logrado situarse entre las localidades agraciadas en el último sorteo de la Bonoloto.