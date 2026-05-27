Nueva carretera y automatización de edificios, proyectos en marcha en Riolobos

El Ayuntamiento de Riolobos continúa impulsando nuevos proyectos vinculados a infraestructuras, digitalización y desarrollo económico rural con varias iniciativas que el alcalde del municipio, José Pedro Rodríguez, trasladó recientemente durante un encuentro institucional mantenido con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres.

Entre los asuntos abordados destacan la futura creación de un hub empresarial en el entorno rural, nuevas inversiones en instalaciones municipales y la inauguración de una carretera ejecutada recientemente en la pedanía de Pajares de la Rivera.

El regidor calificó la reunión como "positiva" y explicó que el encuentro sirvió para avanzar en distintos proyectos pendientes relacionados tanto con infraestructuras como con futuras líneas de desarrollo económico para el municipio.

Una nueva carretera en Pajares de la Rivera

Uno de los principales asuntos tratados fue la reciente actuación ejecutada por la Diputación de Cáceres en la pedanía de Pajares de la Rivera, donde se ha desarrollado una nueva infraestructura viaria.

Rodríguez explicó que durante el encuentro trasladó personalmente la invitación al presidente provincial para visitar la zona e "inaugurar oficialmente" la carretera una vez concluyan los últimos detalles organizativos.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres en la reunión con el alcalde de Riolobos, José Pedro Rodríguez. / Cedida a El Periódico Extremadura

La actuación forma parte de las mejoras impulsadas en las comunicaciones y accesos del entorno rural del municipio, especialmente importantes para una pedanía donde las conexiones viarias continúan siendo fundamentales para el día a día de los vecinos.

Más automatización en instalaciones municipales

Otro de los proyectos sobre los que trabaja actualmente el consistorio pasa por seguir ampliando la automatización de edificios públicos municipales.

Según explicó el alcalde, Riolobos ya cuenta con "sistemas automatizados en las instalaciones deportivas", una medida que ha permitido mejorar tanto el acceso como la gestión de espacios públicos.

El siguiente objetivo será ahora actuar sobre las casas de cultura del municipio mediante una nueva solicitud de subvención destinada precisamente a incorporar sistemas automáticos de apertura y control de accesos.

El regidor considera que este tipo de actuaciones permiten "modernizar servicios municipales y facilitar el uso cotidiano de instalaciones culturales y deportivas" por parte de vecinos y asociaciones locales.

Un hub empresarial para dinamizar el entorno rural

Sin embargo, uno de los proyectos que más interés despierta actualmente en el municipio es la futura creación de un hub empresarial rural, una iniciativa que el ayuntamiento prevé impulsar una vez reciba el visto bueno definitivo por parte del ministerio correspondiente.

Rodríguez explicó que la intención del consistorio pasa por convertir Riolobos en uno de los primeros municipios de la zona en desarrollar una infraestructura de estas características.

El alcalde aseguró que durante la reunión mantuvo una conversación extensa sobre el proyecto debido al potencial que podría tener para el desarrollo económico local y comarcal.

Qué es un hub empresarial

Los hubs empresariales se han convertido durante los últimos años en una de las fórmulas más utilizadas para fomentar emprendimiento, innovación y colaboración entre empresas, autónomos y nuevos proyectos económicos.

Este tipo de espacios funcionan habitualmente como centros compartidos donde se agrupan oficinas, zonas de trabajo colaborativo, servicios tecnológicos, asesoramiento empresarial y actividades de formación.

En muchos casos, los hubs permiten además atraer profesionales vinculados al teletrabajo, pequeñas empresas emergentes o iniciativas relacionadas con innovación rural y digitalización.

El auge del trabajo híbrido y remoto tras la pandemia ha impulsado especialmente el desarrollo de este modelo en municipios rurales que buscan atraer población, actividad económica y nuevos perfiles profesionales fuera de las grandes ciudades.

El reto de fijar actividad en el medio rural

La apuesta de Riolobos por un hub empresarial se enmarca además dentro de una tendencia cada vez más visible en numerosos municipios extremeños que buscan generar oportunidades económicas más allá de los sectores tradicionales.

El desarrollo de infraestructuras digitales, espacios compartidos de trabajo y proyectos vinculados al emprendimiento rural forma parte de las estrategias impulsadas actualmente por distintas administraciones para combatir despoblación y favorecer actividad económica en pequeñas localidades.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres en la reunión con el alcalde de Riolobos, José Pedro Rodríguez. / Cedida a El Periódico Extremadura

Municipios del norte de Extremadura y otras zonas rurales españolas han comenzado durante los últimos años a desarrollar proyectos similares orientados especialmente a jóvenes emprendedores, autónomos digitales y pequeñas empresas.

Modernización y nuevas oportunidades

El Ayuntamiento de Riolobos combina así proyectos vinculados a mejora de infraestructuras locales con iniciativas orientadas a modernización y desarrollo económico.

La automatización de espacios públicos, la mejora de conexiones en pedanías y la futura creación de un hub empresarial reflejan una estrategia municipal que busca reforzar servicios mientras intenta abrir nuevas oportunidades de actividad en el entorno rural.

A la espera de la autorización definitiva para el hub, el consistorio continúa avanzando en distintas actuaciones con la intención de consolidar a Riolobos como uno de los municipios más activos de la zona en materia de modernización y nuevos proyectos vinculados al medio rural.