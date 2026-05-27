Casar de Cáceres impulsa una nueva pista multideporte con una inversión superior a los 80.000 euros

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres continúa reforzando su compromiso con el deporte y la mejora de los espacios públicos con la construcción de una nueva pista multideporte en el recinto deportivo municipal del Paseo de Extremadura.

La actuación forma parte del Plan Extraordinario de Obras 2024 de la Diputación de Cáceres y permitirá dotar al municipio de una infraestructura moderna destinada al uso recreativo y deportivo de vecinos de todas las edades.

Una nueva infraestructura deportiva para el municipio

El proyecto contempla la adecuación de una parcela municipal de aproximadamente 417 metros cuadrados, ubicada en suelo urbano calificado como dotacional deportivo. Para ejecutar la obra será necesario realizar trabajos previos de acondicionamiento del terreno, demolición de elementos existentes y retirada de árboles de la zona.

La futura pista multideporte se integrará dentro del actual recinto deportivo de la localidad y busca convertirse en un espacio de convivencia, ocio y práctica deportiva al aire libre.

Una inversión que supera los 80.000 euros

El presupuesto base de licitación ascendía a 80.291,33 euros, IVA incluido. Finalmente, el contrato ha sido adjudicado a la empresa albaceteña Neopark CLM 2011 S.L. por un importe total de 72.212,80 euros, tras resultar la oferta económicamente más ventajosa dentro del procedimiento abierto simplificado impulsado por el consistorio.

En el proceso participaron cuatro empresas, todas ellas pequeñas y medianas compañías especializadas en este tipo de actuaciones deportivas. La adjudicación fue aprobada oficialmente este martes.

Obras con un plazo de ejecución de tres meses

Según la documentación técnica redactada por el arquitecto técnico Jorge Peña Borreguero, responsable también de la dirección de obra, el plazo estimado para la ejecución será de tres meses.

Los trabajos incluirán actuaciones de urbanización, cimentación, albañilería, instalaciones deportivas y cerrajería, además de medidas específicas de seguridad, control de calidad y gestión de residuos.

Apuesta por el deporte y los espacios saludables

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación permitirá ampliar las posibilidades deportivas del municipio y ofrecer un nuevo punto de encuentro para jóvenes y familias.

El proyecto también incorpora criterios de accesibilidad y sostenibilidad, cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad universal.

Con esta nueva pista multideporte, Casar de Cáceres continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones municipales y en la promoción de hábitos de vida saludables entre la población.