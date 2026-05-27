Guadalupe avanza hacia la apertura de su esperado parque de bomberos tras meses de espera

La puesta en marcha del futuro parque de bomberos de Guadalupe entra ya en su fase definitiva después de meses de espera en la comarca de Villuercas-Ibores-Jara.

Aunque todavía quedan varios trámites técnicos y administrativos pendientes, el alcalde guadalupense, José Miguel Martín, asegura que el proyecto afronta ya "los últimos pasos" antes de su apertura y que existe un compromiso institucional para que las instalaciones entren en funcionamiento una vez finalicen los procesos previstos para septiembre.

El regidor trasladó estas impresiones tras mantener una reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres para conocer el estado actual de unas instalaciones consideradas estratégicas para la seguridad y atención de emergencias en el este de la provincia.

Los últimos trabajos pendientes

Según explicó el alcalde, las obras y el equipamiento del parque se encuentran prácticamente terminados, aunque todavía faltan algunas actuaciones vinculadas principalmente al suministro eléctrico y las comunicaciones.

Martín detalló que uno de los trabajos pendientes consiste en realizar el enganche eléctrico definitivo después de la ampliación del transformador del municipio, una actuación que, según le trasladaron desde Diputación, se ejecutará previsiblemente "durante el próximo mes de junio".

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres en la reunión con el alcalde guadalupense, José Miguel Martín. / Cedida a El Periódico Extremadura

Posteriormente se realizará también la conexión específica del parque, mientras continúan finalizando otras cuestiones técnicas como la instalación de fibra óptica.

El alcalde señaló además que el interior de las instalaciones ya está completamente equipado y preparado para entrar en funcionamiento. El edificio cuenta con gimnasio, habitaciones, cocina, hangares y todas las dependencias necesarias para el futuro servicio comarcal de emergencias.

También indicó que los vehículos asignados al parque ya han realizado sus correspondientes tareas de rodaje y mantenimiento en otros parques dependientes de Diputación y se encuentran listos para incorporarse al servicio una vez se produzca la apertura.

Satisfacción, pero también preocupación

Sin embargo, reconoció que la demora acumulada en la apertura continúa generando preocupación tanto en Guadalupe como en otros municipios de la comarca, especialmente ante la llegada del verano y el aumento del riesgo de incendios forestales.

El regidor explicó que uno de los principales objetivos de la reunión mantenida este martes era conocer personalmente en qué situación se encontraba realmente el proyecto y cuáles eran los plazos aproximados para su inauguración.

Aunque admite que le habría gustado "una apertura más inmediata", asegura salir satisfecho tras recibir el compromiso institucional de que el parque abrirá una vez finalicen todos los procesos pendientes.

Aun así, reconoce que la comarca tendrá que afrontar todavía este verano sin las instalaciones operativas, algo que sigue generando inquietud entre alcaldes y vecinos de la zona.

La contratación de personal marcará los tiempos

Más allá de los trabajos técnicos, otro de los aspectos que todavía condiciona la apertura definitiva es el proceso administrativo relacionado con la selección y contratación del personal que trabajará en el parque.

Según explicó Martín, la previsión que maneja actualmente Diputación es que todos esos trámites queden concluidos a lo largo del mes de septiembre.

El alcalde evitó comprometer una fecha concreta para la inauguración, aunque reconoce que la sensación trasladada durante la reunión apunta a que la apertura podría producirse una vez concluya ese proceso administrativo.

Una infraestructura estratégica para Villuercas-Ibores-Jara

El parque de bomberos de Guadalupe está llamado a convertirse en una infraestructura clave para buena parte del este de la provincia cacereña debido a las características geográficas y forestales de la comarca.

Así han cambiado las zonas afectadas por los incendios del verano pasado en Extremadura / Carlos Gil / Toni Gudiel

Su ubicación permitirá reducir tiempos de respuesta ante incendios, accidentes y emergencias en municipios alejados de otros parques provinciales, especialmente dentro de un territorio marcado por sierras, carreteras de montaña y extensas masas de bosque mediterráneo.

La zona forma además parte del entorno del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, uno de los espacios naturales más importantes y sensibles de la provincia durante la campaña de alto riesgo de incendios.

Los incendios aumentan la inquietud

La preocupación existente en la comarca se produce además después de varios incendios importantes registrados durante el último año en distintos puntos de la provincia de Cáceres.

Uno de los más relevantes afectó recientemente a zonas próximas a Plasenzuela, donde el Plan Infoex llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad tras arder centenares de hectáreas de dehesa y pastizal.

Durante los últimos veranos también se registraron incendios de especial complejidad en áreas forestales del norte cacereño y Las Hurdes, obligando incluso a movilizar medios extraordinarios debido a las dificultades del terreno y las altas temperaturas.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres en la reunión con el alcalde guadalupense, José Miguel Martín. / Cedida a El Periódico Extremadura

Precisamente esa combinación entre riesgo forestal, dispersión geográfica y amplias distancias es una de las razones por las que alcaldes y vecinos consideran prioritaria la puesta en funcionamiento del parque de Guadalupe, una infraestructura que lleva años esperando convertirse en realidad y que ahora parece afrontar definitivamente su recta final.

Mientras avanzan los últimos trámites, la comarca continúa pendiente de una infraestructura que lleva años esperando y que muchos consideran fundamental para reforzar la seguridad y capacidad de respuesta en una de las zonas rurales más extensas de Extremadura.