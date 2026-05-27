Juan Carlos Milla, párroco de Trujillo, nuevo doctor en Teología

La Diócesis de Plasencia está de enhorabuena. Juan Carlos Milla Cuarto, párroco de Trujillo, defendió con éxito este lunes, 25 de mayo de 2026, su tesis doctoral en Teología en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos.

El trabajo, dirigido por el Dr. Román Ángel Pardo Manrique, lleva por título “La libertad desde la verdad, medio de configuración de la plenitud del hombre. Labor educadora de lo humano en el pensamiento teológico de Olegario González de Cardedal”.

La tesis profundiza en la relación entre libertad, verdad y plenitud humana a partir del pensamiento de Olegario González de Cardedal, uno de los grandes referentes de la teología española contemporánea. A través de su investigación, don Juan Carlos Milla aborda la dimensión educadora de la teología y su contribución a una auténtica comprensión de lo humano.

Hasta Burgos se desplazaron para acompañarle el vicario general, el vicario de Pastoral y un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos, que quisieron estar presentes en este importante momento académico y eclesial.

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Con esta defensa, Juan Carlos Milla culmina una intensa etapa de estudio e investigación, y la Diócesis de Plasencia celebra con gratitud este nuevo doctorado, que supone también una valiosa aportación al servicio pastoral, intelectual y formativo de la Iglesia diocesana.