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Un nuevo incendio junto a la A-5 obliga a cortar la EX-118 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Efectivos del Infoex y la Guardia Civil trabajan en el control de un incendio forestal que ha provocado el corte de la EX-118 y la activación del nivel 1

Vídeo | Un nuevo incendio junto a la A-5 obliga a cortar la EX-118 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Vídeo | Un nuevo incendio junto a la A-5 obliga a cortar la EX-118 y activar el nivel 1 de peligrosidad

Guardia Civil

Pablo Parra

Cáceres

La jornada de este miércoles vuelve a estar marcada por el fuego en las carreteras cacereñas. Apenas unas horas después del incendio de un vehículo en la A-5 a la altura de Almaraz, un nuevo incendio declarado en las proximidades del punto kilométrico 176 de la autovía (cerca del cruce de Peraleda de la Mata) ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad y cortar al tráfico la carretera EX-118.

Según la información trasladada por la Guardia Civil, las llamas se iniciaron en una zona cercana a la autovía y terminaron propagándose hasta las inmediaciones de la vía autonómica, lo que ha motivado el corte de la carretera por motivos de seguridad.

Qué implica el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal

El Plan Infoex ha activado el nivel 1, una situación que se declara cuando un incendio forestal puede afectar a personas, bienes no forestales o infraestructuras importantes, aunque todavía pueda ser controlado con medios autonómicos. En este caso, el nivel se ha decretado por la afección a carreteras y por la posible cercanía de las llamas a viviendas situadas en la zona.

La activación de este nivel supone además un refuerzo de la coordinación entre los distintos servicios de emergencias y un seguimiento más exhaustivo de la evolución del incendio.

Amplio despliegue del Infoex y Guardia Civil

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Infoex, así como varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, agentes del Seprona y unidades de Seguridad Ciudadana, que trabajan para controlar el avance del fuego y garantizar la seguridad en el entorno.

Por el momento no ha trascendido si existen viviendas afectadas ni el alcance exacto del perímetro incendiado.

Segunda incidencia relacionada con fuego en la A-5 este miércoles

El suceso recuerda a otro incidente registrado durante la mañana de este mismo miércoles en la A-5, cerca del kilómetro 200, a la altura de Almaraz, donde un vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse junto al arcén de la autovía.

En aquella ocasión, una gran columna de humo negro sorprendió a los conductores que circulaban por la zona y obligó a extremar la precaución mientras varios operarios y conductores trataban de apagar las llamas con extintores.

Fotogalería | Un turismo arde en la A-5 a la altura de Almaraz

Fotogalería | Un turismo arde en la A-5 a la altura de Almaraz

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Fotogalería | Un turismo arde en la A-5 a la altura de Almaraz / Carlos Gil

Ahora, horas después, el fuego vuelve a generar preocupación en el entorno de la A-5 en una jornada especialmente sensible por las altas temperaturas y el aumento del riesgo de incendios forestales en Extremadura.

Precaución

El operativo permanece activo mientras los equipos de extinción trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar mayores afecciones tanto sobre las carreteras como sobre posibles zonas habitadas cercanas.

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Las autoridades recomiendan extremar la precaución y evitar circular por el entorno afectado mientras continúan las labores de intervención.

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