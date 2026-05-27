El PP de Cáceres denuncia insultos "machistas y homófobos" contra sus concejales en el pleno de Aliseda

El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha condenado públicamente los insultos y comentarios "de índole machista, homófoba y amenazante" que, según denuncia la formación, recibieron varios de sus concejales durante el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Aliseda.

A través de un comunicado difundido este martes, los populares aseguran que los hechos proceden de familiares de la actual alcaldesa, Raquel Liberal, y critican que la regidora "no hiciera nada al respecto" durante el transcurso de la sesión.

Los insultos quedaron grabados en vídeo

Según explica el Grupo Popular de Aliseda, en un vídeo hecho público por la formación puede observarse cómo, durante el pleno municipal, los concejales de la oposición reciben "todo tipo de comentarios irrespetuosos" mientras intervienen.

La formación señala especialmente los comentarios dirigidos hacia una concejala del PP relacionados con su aspecto físico mientras tomaba la palabra en la sesión.

Asimismo, durante la intervención del portavoz popular, se escuchan expresiones como "vete a tomar por culo" o "te vas a enterar, con tu amiga Guardiola", frases que, según el PP de Cáceres, tenían "la clara intención de coaccionar y amedrentar a representantes elegidos democráticamente".

El Partido Popular pide medidas inmediatas

Ante estos hechos, el Partido Popular provincial ha reclamado a la alcaldesa de Aliseda que adopte medidas inmediatas y condene públicamente lo sucedido.

"Exigimos a la alcaldesa que expulse a estas personas del pleno y que condene los hechos, si no, sería cómplice de unos métodos que no se pueden tolerar", señala el comunicado remitido por la formación.

Clima de crispación política en Cáceres

El comunicado también incluye críticas directas al PSOE de la provincia de Cáceres, al que el PP acusa de fomentar un clima de "ruido y crispación" en la política local.

"Desde el Partido Popular de la provincia de Cáceres lamentamos que la táctica del continuo ruido y de la crispación instaurada por los nuevos líderes del PSOE en la provincia haya calado en nuestros pueblos también", afirma la formación.

Los populares concluyen asegurando que, a su juicio, "los socialistas habrán cambiado de caras, pero siguen con las mismas malas formas de siempre".

Tensión política

La denuncia pública del Partido Popular de Cáceres añade un nuevo episodio de tensión política en el Ayuntamiento de Aliseda, donde la oposición reclama mayores garantías de respeto institucional durante la celebración de los plenos municipales.

Por el momento, no ha trascendido respuesta oficial por parte del equipo de Gobierno municipal sobre las acusaciones realizadas por el PP provincial.