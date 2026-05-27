El símbolo más sabroso de las ferias andaluzas llega ahora a Miajadas

El pescaíto frito no es únicamente una receta ligada a la gastronomía andaluza. En ciudades como Sevilla, Cádiz o Málaga funciona desde hace generaciones como uno de los grandes símbolos del inicio de las ferias populares.

Compartir una mesa llena de boquerones, calamares o cazón antes de que se enciendan los farolillos forma parte de una tradición festiva que ahora quiere abrirse paso también en la provincia de Cáceres.

Ese ambiente llegará este sábado a Miajadas con la celebración de la I Feria del Pescaíto, una propuesta que convertirá la Plaza de España en un espacio de convivencia, música y gastronomía inspirado en las tradicionales ferias del sur.

La cita arrancará a las 18.30 horas con música en directo a cargo del grupo Acompás y nace con la intención de incorporar una nueva propuesta festiva al calendario previo al verano.

Una tradición ligada a las ferias andaluzas

El pescaíto frito ocupa desde hace más de un siglo un lugar protagonista dentro de las ferias andaluzas.

Aunque hoy se asocia especialmente al ambiente festivo de Sevilla, el origen de esta costumbre se remonta a las antiguas ferias ganaderas del siglo XIX, cuando comerciantes, vecinos y visitantes comenzaban las celebraciones compartiendo comida y reuniones en las casetas.

Con el paso del tiempo, aquella tradición terminó convirtiéndose en uno de los grandes rituales de la Feria de Abril sevillana, especialmente durante la conocida Noche del Pescaíto, vinculada al alumbrado inaugural y al arranque oficial de la fiesta.

Boquerones, puntillitas, chocos, adobo o cazón forman parte desde entonces de una cocina sencilla y muy asociada al concepto de convivencia popular.

Miajadas quiere trasladar ese ambiente al centro del municipio

La propuesta impulsada en Miajadas busca precisamente recrear parte de ese ambiente festivo mediante gastronomía, música y espacio público compartido.

La Plaza de España se decorará para la ocasión con elementos inspirados en las ferias andaluzas, entre ellos farolillos y motivos decorativos tradicionales.

La música en directo tendrá además un papel protagonista durante toda la tarde-noche gracias a la actuación de Acompás, formación especializada en repertorios vinculados al flamenco-pop, las rumbas y la música festiva.

El objetivo de la iniciativa pasa no solo por ofrecer una propuesta gastronómica diferente, sino también por dinamizar el centro urbano y favorecer el encuentro vecinal al aire libre.

Gastronomía y calle: un modelo que funciona

La apuesta de Miajadas no surge de forma aislada. Durante los últimos años, numerosos municipios cacereños han comprobado el éxito de formatos que combinan gastronomía, ocio y actividades en espacios públicos.

Uno de los ejemplos más claros es Extregusta, la feria de la tapa celebrada en Cáceres, que cerró su edición de 2024 con cerca de 87.000 tickets vendidos y un volumen de negocio superior a los 130.000 euros.

El modelo demuestra el creciente interés del público por propuestas donde la gastronomía sale a la calle y se convierte en experiencia social compartida.

También Plasencia mantiene desde hace años su Feria de la Tapa, una cita consolidada dentro de la programación turística y gastronómica de la ciudad.

A ello se suma además el Festival Mundial de Foodtrucks, celebrado igualmente en Plasencia, que logró consolidarse como uno de los eventos gastronómicos y de ocio más multitudinarios del norte extremeño.

El precedente de GastroGusta

Miajadas cuenta además con un antecedente reciente relacionado con este tipo de iniciativas.

El pasado mes de abril acogió GastroGusta, una feria gastronómica y multisectorial que reunió alrededor de treinta expositores vinculados a productos agroalimentarios tanto de la comarca como de otros territorios.

La propuesta buscaba reforzar el potencial gastronómico y turístico del municipio mediante degustaciones, actividades y promoción del sector agroalimentario.

La Feria del Pescaíto continúa ahora esa línea de actividades donde gastronomía y convivencia funcionan como motores de dinamización social.

La música como parte esencial de la feria

La actuación de Acompás será otro de los elementos centrales de la jornada.

El grupo se ha consolidado en el circuito de actuaciones festivas gracias a un repertorio orientado al baile y a la participación colectiva, con versiones conocidas y ritmos muy vinculados al ambiente de feria.

La combinación entre música en directo y gastronomía forma parte además de una fórmula cada vez más habitual en las fiestas populares extremeñas.

La plaza como espacio de convivencia

Más allá del pescaíto, el verdadero objetivo de la cita parece centrarse en convertir la Plaza de España en un gran espacio compartido donde vecinos y visitantes puedan reunirse al comienzo de la temporada estival.

La feria apuesta por un modelo abierto y urbano donde la calle vuelve a recuperar protagonismo como punto de encuentro social.

En muchos municipios extremeños, este tipo de actividades se han convertido además en herramientas para reforzar vida social, dinamizar hostelería y generar ambiente durante los meses de primavera y verano.

Una nueva cita para el inicio del verano

La I Feria del Pescaíto buscará así abrirse hueco dentro del calendario festivo de Miajadas mezclando música, gastronomía y ambiente popular.

Lejos de intentar reproducir exactamente una feria andaluza, la propuesta adapta uno de sus símbolos más reconocibles a la realidad festiva y social del municipio cacereño.

Porque detrás del pescaíto no solo hay comida, sino también una forma de entender la fiesta basada en compartir mesa, calle y conversación mientras comienza el verano.