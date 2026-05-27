Tu talento puede estar más cerca de lo que imaginas y Hoyos quiere ayudarte a encontrarlo

Descubrir habilidades que muchas veces pasan desapercibidas, aprender a confiar más en las propias capacidades o encontrar nuevas herramientas personales sin salir del entorno rural.

Con esa idea llegará a Hoyos una nueva edición de la Escuela Territorial para el Desarrollo del Talento, una iniciativa que busca convertir durante unas horas el aprendizaje personal en una experiencia colectiva abierta a vecinos de todas las edades.

La actividad se celebrará este jueves en el centro educativo de la localidad, entre las 17:00 y las 19:00 horas, bajo el lema 'Apúntate y descubre tu talento'.

Se trata de un proyecto impulsado por la Federación Española de Universidades Populares, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Fundación Ortega Marañón, una propuesta orientada a potenciar capacidades personales, habilidades sociales y crecimiento individual especialmente en entornos rurales.

Una escuela para descubrir capacidades personales

La Escuela para el Desarrollo del Talento nace con el objetivo de ayudar a las personas a identificar habilidades, capacidades y potenciales muchas veces desconocidos incluso para ellas mismas.

El proyecto parte de una idea sencilla: todas las personas poseen algún tipo de talento o capacidad que puede desarrollarse mediante formación, acompañamiento y experiencias participativas.

La iniciativa busca además fomentar autoestima, creatividad, comunicación y habilidades personales mediante dinámicas grupales y actividades orientadas al autoconocimiento.

El papel de las Universidades Populares

La propuesta se integra dentro del trabajo que desde hace décadas desarrollan las Universidades Populares en numerosos municipios españoles, especialmente en el ámbito rural.

Estas entidades surgieron con el objetivo de acercar formación, cultura y participación ciudadana a localidades donde históricamente existían menos oportunidades educativas fuera del ámbito académico tradicional.

En Extremadura, las Universidades Populares mantienen además una importante implantación territorial y desarrollan actividades relacionadas con empleo, cultura, tecnología, bienestar social y formación comunitaria.

La Escuela Territorial para el Desarrollo del Talento se enmarca precisamente dentro de esa línea de trabajo vinculada a crecimiento personal y participación social.

Talento y medio rural

Uno de los principales objetivos del programa pasa por combatir la idea de que las oportunidades de desarrollo personal y profesional solo existen en grandes ciudades.

Desde la organización insisten en la importancia de generar espacios de formación y crecimiento también en municipios rurales como Hoyos.

La iniciativa pretende además reforzar capacidades personales útiles tanto para vida cotidiana como para ámbitos laborales, educativos o sociales.

Comunicación, creatividad, trabajo en equipo o liderazgo aparecen entre algunas de las habilidades que suelen abordarse dentro de este tipo de encuentros.

Aprender a reconocer habilidades

Muchas personas tienen dificultades para identificar sus propias capacidades o potenciales, y es precisamente por ello que este tipo de actividades utilizan dinámicas grupales, ejercicios participativos y herramientas de reflexión personal orientadas a mejorar autoconocimiento y confianza.

La iniciativa apuesta especialmente por metodologías participativas donde los asistentes puedan interactuar, compartir experiencias y descubrir nuevas capacidades a través del trabajo colectivo.

Formación más allá de lo académico

La Escuela Territorial para el Desarrollo del Talento se aleja además de modelos educativos tradicionales centrados exclusivamente en contenidos teóricos.

El enfoque apuesta principalmente por competencias personales y sociales cada vez más valoradas dentro de ámbitos laborales y educativos contemporáneos.

Capacidad de adaptación, creatividad o comunicación interpersonal forman parte de algunas de las habilidades que los especialistas consideran fundamentales en el actual contexto social y profesional.

La actividad prevista en Hoyos busca precisamente acercar ese tipo de aprendizaje a vecinos del entorno rural mediante formatos más cercanos y accesibles.

Descubrir talento desde el mundo rural

Lejos de plantearse como una simple charla formativa, la actividad quiere funcionar como un punto de partida para quienes sienten curiosidad por explorar capacidades que nunca habían trabajado antes.

Y es que muchas veces el talento no aparece de golpe ni responde únicamente a grandes logros, sino que empieza en algo mucho más sencillo: atreverse a probar, participar y descubrir aquello que una persona quizá todavía no sabía que era capaz de hacer.