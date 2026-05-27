'Tejiendo la calle': el proyecto de Valverde de la Vera que convirtió ganchillo y vecinas en arquitectura viva

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) acogerá este miércoles a las 19.30 horas una nueva sesión del ciclo 'Lectura A de arquitectas', una iniciativa impulsada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España que durante este año recorrerá las bibliotecas de distintos colegios de arquitectos del país con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la arquitectura.

‘Tejiendo la calle’

La sesión estará dedicada a 'Tejiendo la calle', publicación de la arquitecta Marina Fernández Ramos que recoge la experiencia del proyecto comunitario desarrollado desde 2013 en Valverde de la Vera.

La iniciativa convirtió las calles del municipio cacereño en un espacio de convivencia y creación colectiva gracias a la elaboración de grandes parasoles tejidos a mano, principalmente por mujeres mayores del pueblo, que cada verano cubren las calles y plazas para generar sombra y transformar el paisaje urbano.

Parasoles de ganchillo. / Planve

El proyecto ha trascendido el ámbito artístico y arquitectónico para convertirse en un referente de participación ciudadana, identidad local y recuperación de tradiciones vinculadas al medio rural.

Arquitectura y comunidad

El encuentro contará con la participación de la propia Fernández Ramos, arquitecta, diseñadora de producto y docente, cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre la arquitectura, el diseño, el espacio público y la creación colaborativa.

Además de impulsar y dirigir 'Tejiendo la calle', Fernández Ramos ha desarrollado otros proyectos ligados al territorio extremeño, como Supertrama y Filare, centrados en la accesibilidad universal, la innovación y la creación contemporánea en el medio rural de Extremadura.

La sesión incluirá además un diálogo sobre la capacidad de la arquitectura para generar espacios de encuentro, fortalecer vínculos comunitarios y reconocer el papel de las mujeres en la construcción simbólica y material de los lugares habitados.

La presentación correrá a cargo de Estefanía, mientras que Mercedes acompañará a la autora como interlocutora durante la conversación.

El papel de las mujeres en la arquitectura

Con esta actividad, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura se suma al ciclo 'Lectura A de arquitectas', una propuesta cultural que busca recuperar, reconocer y difundir la influencia de las mujeres en la arquitectura a través de libros escritos, editados o protagonizados por arquitectas.

Imágenes de 'Tejiendo la calle'. / Trendencias

La iniciativa apuesta por el diálogo, la lectura y el intercambio de experiencias como herramientas para reflexionar sobre nuevas formas de entender la arquitectura, el espacio público y la participación social.