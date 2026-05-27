Un turismo arde en la A-5 a la altura de Almaraz y genera una densa columna de humo negro

Una espesa columna de humo negro sorprendió en la mañana de este miércoles a los conductores que circulaban por la autovía A-5, a la altura de la salida 200, en las proximidades de la localidad cacereña de Almaraz. Un turismo salió ardiendo en plena vía, dejando una escena muy visible desde varios cientos de metros de distancia.

El incendio se produjo junto al arcén de la autovía, en el carril en sentido hacia el municipio conocido por albergar la Central Nuclear.

Varios operarios y conductores trataron de controlar la situación mientras las llamas devoraban por completo el vehículo, generando una intensa humareda negra que se elevaba sobre la carretera. El fuego fue rápidamente apagado con extintores.

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La incidencia obligó a extremar la precaución en la zona, aunque por el momento no ha trascendido si el suceso ha provocado heridos ni si fue necesario cortar el tráfico de manera parcial. Varios vehículos pesados y turismos continuaron circulando junto al lugar del incendio mientras se desarrollaban las labores de seguridad.