El Valle del Jerte celebra 'La Cerecera 2026' como homenaje a la cultura y la tradición de una comarca unida a la cereza

El Valle del Jerte vuelve a abrir sus puertas para celebrar una de sus épocas más auténticas. La Cerecera 2026 invita a vecinos, visitantes y turistas a descubrir la comarca en plena temporada de recolección de la cereza, con un programa de actividades que combina gastronomía, cultura, tradición popular, agroturismo y experiencias vinculadas al paisaje y al trabajo agrícola.

La edición de este año llega marcada por las lluvias y las dificultades que han afectado a parte de la cosecha, provocando importantes pérdidas en el sector cerecero. En este contexto, La Cerecera 2026 adquiere un significado especial y se convierte en una muestra de la fuerza colectiva de un territorio que sigue celebrando su identidad, su paisaje y el esfuerzo de quienes mantienen viva una tradición estrechamente ligada a la tierra.

La Cerecera nació con el objetivo de poner en valor la cereza como producto emblemático del Valle del Jerte, pero también como motor económico y símbolo de una forma de vida. Durante los meses de mayo, junio y julio, la comarca se llena de actividad en torno a la recolección, una etapa clave para agricultores y agricultoras después de meses de trabajo en las fincas.

El programa, que se desarrolla de forma consecutiva desde hace 15 años, cuenta con el respaldo de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte, Soprodevaje, y con la colaboración de agentes sociales, económicos y culturales de la comarca.

Programación

Uno de los grandes momentos de la programación será la XV Feria de la Cereza en el Valle del Jerte, que se celebrará el sábado 30 de mayo en Piornal, en la Plaza de la Constitución, de 10.00 a 14.00 horas. La feria incluirá mercado de cerezas, degustación y cata de cerezas y picotas con Denominación de Origen Valle del Jerte, gazpacho de cerezas, talleres de cocina, animación de calle, leyendas, juegos, música, danza, espacio infantil, cuentacuentos, concursos, mercado de artesanía y productos locales, además de la presencia de la mascota Cerecina.

Como novedad, este año se recreará una pequeña estampa sobre la evolución de la recolección y selección de la cereza, con el objetivo de acercar al público el valor del oficio y la transformación del trabajo agrícola a lo largo del tiempo.

De forma paralela, Piornal acogerá varias actividades para conocer mejor su entorno natural, cultural y patrimonial. A las 9.00 horas se celebrará una ruta guiada de senderismo por la Ruta Peñanegra PR-CC 13. A las 11.30 horas tendrá lugar una ruta guiada por la localidad y sus Fachadas Pintadas, y a las 12.00 horas se inaugurará la Campaña de Promoción Cerecera 2026 y se presentarán las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota. Durante toda la mañana también se organizarán visitas guiadas al Centro de Recepción y Atención al Visitante y Museo Jarramplas.

Gastronomía

La gastronomía será otro de los ejes fundamentales de La Cerecera 2026 con la celebración de las XX Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota, que se prolongarán hasta el 19 de julio. Diferentes restaurantes del Valle del Jerte ofrecerán menús especiales inspirados en la versatilidad de la cereza, tanto en elaboraciones dulces como saladas, para mostrar las posibilidades culinarias de este producto más allá de su consumo tradicional.

El programa también incluirá propuestas de agroturismo de cereza, cuyas fechas y horarios se definirán en función de la meteorología y del ritmo natural de maduración del fruto. Estas experiencias permitirán conocer de cerca el origen del producto mediante visitas a fincas agrícolas, actividades de recogida de cerezas y visitas guiadas a la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte.

La Cerecera 2026 reserva además un espacio especial para los agricultores y agricultoras de la comarca. Entre las iniciativas previstas destaca el premio a las cerezas y picotas más grandes del Valle del Jerte, organizado en colaboración con las cooperativas del territorio. Los productores podrán presentar frutos de gran calibre para su calibrado en las cooperativas participantes y optar a reconocimientos en las categorías de cereza y picota.

Otra de las actividades será el concurso fotográfico ‘Mi cerezo, el cerezo más bonito’, dirigido a agricultores y agricultoras del Valle del Jerte. La propuesta busca mostrar el día a día de la Cerecera a través de imágenes que reflejen el paisaje cultivado, el cuidado de las fincas, la belleza de los cerezos, el color de la fruta y la cultura agrícola de la comarca.

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Con todo ello, La Cerecera 2026 se consolida como una celebración de la identidad del Valle del Jerte y como una invitación a saborear el territorio, conocer a sus gentes y apoyar al sector cerecero. Más que una programación de actividades, es una forma de recordar que detrás de cada cereza hay paisaje, trabajo, cultura, familias, memoria y futuro.