Investigado un varón por crear 'deepfakes' sexuales de menores tras recibir hasta cuatro denuncias en la provincia de Cáceres

Las redes sociales, la inteligencia artificial y la exposición digital de menores han vuelto a situarse en el centro del debate tras una investigación desarrollada por la Guardia Civil en la provincia de Cáceres. Los agentes investigan a un varón como supuesto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual relacionados con la creación y difusión de imágenes sexualizadas falsas de menores generadas mediante inteligencia artificial, conocidas como "deepfake".

La investigación se inició después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de la existencia de varias imágenes manipuladas digitalmente en las que aparecían menores perfectamente reconocibles. Las fotografías habían sido alteradas utilizando técnicas de edición y generación artificial de imágenes para colocar los rostros de las víctimas sobre cuerpos desnudos.

Cuatro denuncias y una investigación abierta

Tras detectarse la existencia de este material, se interpusieron hasta cuatro denuncias, lo que llevó a los agentes a iniciar una investigación para esclarecer el origen de las imágenes e identificar al supuesto responsable.

Las pesquisas permitieron averiguar que las fotografías habían sido elaboradas mediante aplicaciones de inteligencia artificial capaces de generar imágenes falsas hiperrealistas. Para ello, el investigado habría utilizado fotografías obtenidas principalmente de perfiles de Instagram de las víctimas, con las que mantenía relación o contacto previo a través de redes sociales.

La Guardia Civil señala que este tipo de herramientas permiten modificar imágenes de manera extremadamente realista hasta el punto de dificultar en muchos casos la diferenciación entre contenidos reales y falsos.

La importancia de proteger la privacidad digital

A raíz de este caso, la Guardia Civil ha insistido en la necesidad de fomentar un uso seguro y responsable de las redes sociales, especialmente entre menores de edad.

Entre las principales recomendaciones trasladadas por los agentes aparece configurar perfiles privados y limitar el acceso únicamente a personas conocidas y de confianza. También aconsejan evitar compartir imágenes sensibles o fotografías personales que puedan ser reutilizadas de manera fraudulenta mediante aplicaciones de inteligencia artificial.

Las autoridades recomiendan además revisar periódicamente listas de seguidores y contactos, desconfiar de herramientas que modifican imágenes mediante IA con fines aparentemente lúdicos y mantener una comunicación constante con menores sobre riesgos digitales y privacidad online.

Qué es un "deepfake"

Los conocidos como "deepfake" son contenidos generados mediante inteligencia artificial capaces de sustituir rostros, voces o expresiones faciales en vídeos e imágenes digitales.

Aunque inicialmente estas tecnologías comenzaron utilizándose en ámbitos relacionados con entretenimiento, edición audiovisual o redes sociales, durante los últimos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vienen alertando del incremento de casos vinculados a usos delictivos, especialmente relacionados con acoso, suplantación de identidad o difusión de contenido sexual falso.

En el caso investigado en Cáceres, las víctimas son menores de edad, una circunstancia que incrementa especialmente la gravedad de los hechos investigados.

Ante lo ocurrido, la Guardia Civil subraya la importancia de conservar pruebas, capturas de pantalla o enlaces en caso de detectar imágenes manipuladas o difundidas sin consentimiento.

A su vez, recomienda denunciar inmediatamente cualquier situación relacionada con difusión de contenido sexual falso o manipulación digital de imágenes, especialmente cuando afecte a menores de edad.

Delitos graves aunque las imágenes no sean reales

La Guardia Civil recuerda que la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de menores mediante inteligencia artificial puede constituir delitos graves contra la libertad e indemnidad sexual, incluso cuando las fotografías originales no existan realmente.

Los especialistas en ciberseguridad y protección de menores advierten además de las importantes consecuencias psicológicas y emocionales que este tipo de situaciones puede generar sobre las víctimas, especialmente en adolescentes y menores expuestos a redes sociales.

La facilidad de acceso a herramientas gratuitas de inteligencia artificial ha provocado además un incremento de riesgos relacionados con manipulación digital de imágenes, difusión no consentida de contenido y utilización indebida de fotografías personales publicadas en internet.

Durante los últimos años, los delitos vinculados a ciberacoso, sextorsión, manipulación de imágenes y utilización indebida de inteligencia artificial han experimentado un importante crecimiento en toda España, impulsando además nuevas líneas de trabajo policial especializadas en ciberdelincuencia y protección de menores en internet.

El caso investigado en la provincia de Cáceres vuelve así a poner sobre la mesa uno de los principales retos que plantea actualmente la inteligencia artificial: la facilidad con la que tecnologías cada vez más accesibles pueden utilizarse para vulnerar la intimidad, la dignidad y la seguridad de otras personas, especialmente de menores de edad.